“Fue un roce involuntario”: así explicó David Monreal haber tocado los glúteos a la candidata de Morena, Rocío Moreno

David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, aseguró que “es una mentira” que haya tocado los glúteos a Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, mientras realizaban un mitin de campaña.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, David Monreal insistió que las imágenes difundidas en redes sociales son “mentira, no sucedió tal cosa”, aunque después señaló que, en todo caso, fue “un roce involuntario”.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada.. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. Una mentira dicha muchas veces hace mucho daño. Nosotros ya lo hemos padecido, tu servidor ha padecido lo más vil de la política, la ruindad de la política. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, aseguró el hermano del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Tras ser cuestionado por los conductores del programa si eran mentira las imágenes en donde se ve claramente cómo David Monreal le toca los glúteos a Rocío Moreno, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas reiteró que sí, al tiempo que aseguró que la grabación es producto de “la magia de la tecnología”.

“La mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada.. eso es la mentira”, insistió Monreal.

Ciro Gómez Leyva señaló “pero tú dices que fue un roce involuntario”, a lo que el candidato morenista señaló: “No, que en todo caso (...) digo que en todo caso, pues porque todos sabemos ahora que con la magia de la tecnología de los teléfonos, de la red, puedes manipular. Por eso digo que es mentira, es una manipulación que lastima mucho y que yo invito, aprovecho la entrevista para invitar a los propios medios de comunicación que sean profesionales y serios, que no lastimen más a la sociedad”, aseguró.

David Monreal dijo que los últimos 20 años de su vida ha sido pública “y siempre he sido muy respetuoso de las mujeres, no solo porque tengo dos hijas, mi esposa, sino porque soy un hombre de principios, de valores. Tengo toda una vida, una trayectoria y bendito Dios he podido transitar por ese tipo de calamidades como sucedió en el 2016, lo que impidió el arribo de David Monreal a la gubernatura fue la infamia, la mentira, la manipulación de una campaña”, señaló.

Manuel Feregrino, uno de los co-conductores del noticiario, le recordó que en una época en la que se vive una violencia exacerbada hacia las mujeres y luego del tocamiento que hizo a la candidata “nos está diciendo que la víctima es usted, cuando en todo caso, la víctima es la señora que hasta se toca la cadera después de sentir el paso de su mano. ¿En qué momento es mentira lo que se está viendo? le preguntó a Monreal.

“Porque no sucedió, por es mentira”, reiteró el morenista.

David Monreal, es candidato de Morena al gobierno de Zacatecas y hermano del coordinador de la bancada de ese mismo partido en el Senado de la República, Ricardo Monreal. (Foto: especial)

-¿Cómo que no sucedió, David, si estamos viendo el video, con todo respeto?. Está bien que diga usted que no sucedió, pero ahí está el video”, sentenció Feregrino.

-”A ver, el video luego los manipulan. La verdad no es un debate, simplemente digo que es una mentira y simplemente digo que una mentira repetida mil veces, mancha, lastima, como ha sucedido” (sic), reiteró Monreal.

Luego de que la reportera Miriam Moreno resaltara que tras darse a conocer el video, Rocío Moreno salió a dar la cara mientras que él no lo hizo, le preguntó que si fue un “roce involuntario” entonces le ofrecería una disculpa a su compañera.

-”¿Cuál sería su posición como hombre, en este momento que involuntariamente le rozó la nalga a su compañera, qué le diría usted ahorita luego de que ella sale a dar una posición?”, cuestionó la periodista.

“No, no, no. A ver Miriam, primero digo que es una mentira, mentira, mentira…. Es una mentira y segundo, que expreso es mi respeto absoluto como siempre ha sido, a la mujer. Soy un feminista, soy un luchador por los derechos de las mujeres. Ahí está mi antecedente, ya fui senador de la República, fui presidente municipal y siempre he defendido a las mujeres. Hoy mismo, mi oferta política, mayoritariamente, serán mujeres las que integren al gabinete. Hoy mismo estoy ofreciendo políticas públicas que vayan al reconocimiento pleno de la mujer, no a la simulación, no al engaño, no a la manipulación”, insistió Monreal.

“Seguro estoy de que vamos a arribar al gobierno (de Zacatecas) y lo voy a demostrar en los hechos. Por eso siempre, siempre he expresado mi respeto irrestricto, absoluto, porque creo en la mujer, pero creo en la mujer, en el derecho pleno, en la incorporación a la vida, plena, en todos los sentidos”, finalizó.

“No es prudente opinar”: AMLO

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre el tema de David Monreal, toda vez que, aseguró, “no vio el video”.

Al ser cuestionado por una reportera en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no vio el video porque el tiempo no le alcanza y tiene mucho trabajo.

“No lo vi, es que no me alcanza el tiempo, tengo un poquito de trabajo. Fue viral, pero hay veces que no puedo, no me alcanza el tiempo. Nada más estas reuniones (de seguridad) no llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo”, dijo.

Además, señaló que “no es prudente opinar de estos casos” debido a que la veda electoral se lo impide.

