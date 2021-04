“Ya te chingast*, me pertenece”: Roberto Palazuelos “engañó” al Escorpión Dorado por los derechos de su personaje

Roberto Palazuelos hizo firmar de broma un contrato al Escorpión Dorado. (Foto: @robertopalazuelosbardeaux/ Instagram)

El famoso influencer Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, se reunió de nuevo con el empresario Roberto Palazuelos, pero esta vez en un avión privado propiedad del “Diamante Negro” con rumbo al puerto de Acapulco.

A través de un video de su canal Peluche en el Escuche, el Escorpión Dorado compartió un video donde se modificó la dinámica de entrevistar a una celebridad al volante, pues en esta ocasión fue “al aire”.

Palazuelos aprovechó la ocasión para anunciar que tenía una sorpresa para el youtuber.

Video: PelucheEn ElEstuche / Youtube.

“Esto es algo único que se ha hecho para el Escorpión, porque cuando el Escorpión y Palazuelos se unen...”, afirmó el dueño de la marca Papi Palazuelos Brand, y le regaló al Escorpión una playera negra con un estampado de ambos rodeado de escorpiones y diamantes, con la leyenda “Los dioses se unen”.

Del portafolio sacó también una caja de donde el Escorpión sacó una gorra negra con la frase “No seas gato, papi” y un cubrebocas grabado con “Quiérete, rey”. El empresario también regaló camisetas al equipo del influencer.

Acto seguido, de uno de los portfolios sacó un par de papeles. “Ahora lo más importante, fírmale, güey”, dijo Palazuelos con una pluma en mano, al tiempo que le daba los documentos al enmascarado.

El Escorpión Dorado aprovechó la confusión para responder con su característico humor: “¿Me vas a heredar?”.

Ambos influencers han subido varias colaboraciones juntos. (Foto: @goldenescorpion/ Instagram)

“La vamos a vender juntos y vamos a ser socios, es de mi compañía”, aseguró el Diamante Negro, mientras insistía. “Fírmale, papito”

“¿Cómo que voy a firmar, güey?”, dijo Montiel tomando los papeles. El Escorpión Dorado recordó la situación en la que Gabriel Montiel, mejor conocido como “Werevertumorro”, firmó un par de hojas en blanco y se despidió de su canal en 2018.

Tras firmar los papeles, Palazuelos aprovechó para regalarle otra gorra y un cubrebocas más.

El Diamante Negro exclamó: “Ahora sí, como este güey ya se chingó, ya firmó, ahora sí hijo de la chingada, soy dueño hasta del pinche programa”.

Roberto Palazuelos y el Escorpión Dorado lanzaron camisetas en colaboración a través de la marca del Diamante Negro. (Foto: @papipalazuelosbrand/ Instagram)

“Ya te chingaste, ¡Champaña para celebrar que el Escorpión me pertenece”, dijo el empresario entre risas.

El canal del Escorpión Dorado cuenta con más de 8 millones de suscriptores, que desde que el dúo ha comenzado a subir videos juntos no ha dejado de celebrar su convivencia y este video fue uno de los más esperados para sus fans.

Hasta este momento, un día después de que fue subido, cuenta con más de 500 mil vistas y más de 44 mil likes, además de que se ven comentarios que dejan ver el entusiasmo de su público.

No es la primera vez que ambos influencers se reúnen. (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube Peluche en el Estuche)

“¡¡Seas mamón. Si se dio el escorpión al aire!! Mis respetos a ambos!! ¡Será inédito este video, no lo podrán superar jamás!”, “Si hubiera una serie de ellos juntos deja tu el rating, sería una que vería una y mil veces y nunca me aburriría”, “Sería un desperdicio que la TV no haga un reality con ellos, oro puro ambos”, fueron algunos de ellos.

En el último año, la influencia de Roberto Palazuelos ha crecido no sólo por este tipo de contenido, pues se ha visto relacionado con varios escándalos que van desde violentos desalojos, hasta su reciente interés por incursionar en la política de Tulum, Quintana Roo.

Además de ser dueño de varios hoteles en varios puntos turísticos importantes como el mismo Tulum o Acapulco, Palazuelos acaba de lanzar su marca donde promociona ropa y accesorios con frases que se le atribuyen.

Sin duda su personalidad y su relación con famosos como Eduardo Videgaray o Luis Miguel lo han mantenido al centro de los reflectores y sigue dando mucho de que hablar.

SEGUIR LEYENDO: