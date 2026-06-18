Lo citaron para vender tarjetas de Pokémon y terminó preso: el caso de Adolfo Plata que desató una campaña por su liberación

Familiares de Adolfo Plata iniciaron una campaña en redes sociales para exigir una investigación exhaustiva y demostrar que se trata de una confusión de identidad.

Lo que parecía una oportunidad de negocio terminó convirtiéndose en un complejo proceso judicial y en un verdadero viacrucis para la familia de Adolfo Plata, un hombre de 41 años que acudió a una cita para vender un lote de tarjetas coleccionables de Pokémon en Querétaro y terminó detenido y trasladado a una cárcel de Coahuila, acusado de ser el presunto líder de una banda dedicada al robo a casa habitación en Saltillo.

El caso ha generado una intensa movilización en redes sociales, donde familiares y amigos han emprendido una campaña para exigir que se revise la investigación y se tomen en cuenta las pruebas que, aseguran, demuestran que Adolfo no tiene relación con la organización criminal por la que se le señala.

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Un mensaje en Facebook y una cita que cambió todo

La historia comenzó con un mensaje recibido a través de Facebook. Un usuario manifestó su interés por comprar un lote completo de tarjetas de Pokémon que Adolfo acostumbraba comercializar como parte de su actividad como coleccionista y vendedor de artículos relacionados con este popular juego.

Consciente de las ganancias que podría obtener, Adolfo aceptó reunirse con el supuesto comprador en Plaza Vital, en Querétaro, un sitio frecuentado por aficionados y coleccionistas que acostumbran realizar intercambios y ventas de productos.

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Sin embargo, al llegar al lugar el mediodía del 14 de junio, no encontró al comprador que esperaba. En su lugar, se topó con elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), quienes procedieron a detenerlo bajo la sospecha de que era el cabecilla de una banda dedicada al robo de viviendas en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó a las 12:20 horas.

La familia de Adolfo pasó varias horas sin tener noticias de él, hasta que utilizaron una aplicación de rastreo para localizar su teléfono celular. Fue así como descubrieron que se encontraba en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

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Según el testimonio de sus familiares, al acudir a la dependencia únicamente recibieron la confirmación de que Adolfo estaba ahí, pero no obtuvieron más información debido a que era domingo.

Posteriormente, sin una notificación formal a sus allegados, Adolfo fue trasladado en avión a Saltillo.

La acusación y las dudas de la familia

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó el 15 de junio que la detención se realizó gracias a la coordinación entre diversas entidades federativas y señaló a Adolfo como el supuesto jefe de una organización dedicada al robo a casa habitación.

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Adolfo Plata fue detenido en una plaza comercial de Querétaro luego de acudir a una supuesta cita para vender tarjetas coleccionables de Pokémon. (Facebook Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana Querétaro)

La orden de aprehensión había sido emitida el 10 de junio por un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Saltillo.

Las autoridades de Coahuila investigan al menos cuatro robos cometidos en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura, donde fueron sustraídas joyas, dinero en efectivo, documentos personales y equipos electrónicos.

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Durante las investigaciones se identificaron dos vehículos presuntamente relacionados con los hechos: un Mercedes Benz con placas de Morelos y un Ford Figo con placas del Estado de México, los cuales habrían permanecido algunos días en Saltillo antes de dirigirse hacia Querétaro.

No obstante, la familia de Adolfo sostiene que existe una confusión de identidad.

Según Leonardo Plata, hermano del detenido, las autoridades registraron a Adolfo con el alias de “Chato”, un apodo que, asegura, únicamente utiliza su abuela al llamarlo “Chatito”.

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La defensa también ha planteado la posibilidad de que las investigaciones hayan llegado hasta Adolfo debido a una reservación de hotel realizada a su nombre en Saltillo a finales de mayo.

Videos y testimonios, la apuesta de la defensa

La familia sostiene que cuenta con videos y testimonios que demuestran que Adolfo estaba en Querétaro cuando ocurrió al menos uno de los robos atribuidos a la banda criminal.

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De acuerdo con Leonardo, las grabaciones muestran que el 31 de mayo, fecha en que el supuesto líder de la organización delictiva habría sido captado en un domicilio de Saltillo, Adolfo ya se encontraba de regreso en Querétaro.

Según su versión, ese día el ahora detenido fue grabado alrededor de las dos de la tarde mientras lavaba su automóvil y posteriormente acudió a la casa de sus padres para entregarles algunos artículos que había comprado durante un viaje familiar a Texas.

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Los familiares también denunciaron presuntas irregularidades durante los primeros días de detención, asegurando que Adolfo permaneció hasta 48 horas sin alimentos y que incluso les impidieron entregarle comida y ropa.

Ahora, todas las miradas están puestas en la audiencia de vinculación a proceso programada para este 18 de junio, donde la defensa buscará presentar las pruebas que, afirma, acreditan la inocencia de Adolfo Plata y demostrar que la venta de unas tarjetas de Pokémon derivó en una acusación que, sostienen, corresponde a otra persona.