México

Lo citaron para vender tarjetas de Pokémon y terminó preso: el caso de Adolfo Plata que desató una campaña por su liberación

Un mensaje recibido por Facebook para concretar la venta de un lote de tarjetas de Pokémon derivó en la detención de un hombre de 41 años, acusado por autoridades de Coahuila de encabezar una banda dedicada al robo a casa habitación

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre con los ojos tapados, manos esposadas al fondo y una pila desordenada de cartas Pokémon en la superficie.
Familiares de Adolfo Plata iniciaron una campaña en redes sociales para exigir una investigación exhaustiva y demostrar que se trata de una confusión de identidad.

Lo que parecía una oportunidad de negocio terminó convirtiéndose en un complejo proceso judicial y en un verdadero viacrucis para la familia de Adolfo Plata, un hombre de 41 años que acudió a una cita para vender un lote de tarjetas coleccionables de Pokémon en Querétaro y terminó detenido y trasladado a una cárcel de Coahuila, acusado de ser el presunto líder de una banda dedicada al robo a casa habitación en Saltillo.

El caso ha generado una intensa movilización en redes sociales, donde familiares y amigos han emprendido una campaña para exigir que se revise la investigación y se tomen en cuenta las pruebas que, aseguran, demuestran que Adolfo no tiene relación con la organización criminal por la que se le señala.

PUBLICIDAD

Un mensaje en Facebook y una cita que cambió todo

La historia comenzó con un mensaje recibido a través de Facebook. Un usuario manifestó su interés por comprar un lote completo de tarjetas de Pokémon que Adolfo acostumbraba comercializar como parte de su actividad como coleccionista y vendedor de artículos relacionados con este popular juego.

Consciente de las ganancias que podría obtener, Adolfo aceptó reunirse con el supuesto comprador en Plaza Vital, en Querétaro, un sitio frecuentado por aficionados y coleccionistas que acostumbran realizar intercambios y ventas de productos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al llegar al lugar el mediodía del 14 de junio, no encontró al comprador que esperaba. En su lugar, se topó con elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), quienes procedieron a detenerlo bajo la sospecha de que era el cabecilla de una banda dedicada al robo de viviendas en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó a las 12:20 horas.

La familia de Adolfo pasó varias horas sin tener noticias de él, hasta que utilizaron una aplicación de rastreo para localizar su teléfono celular. Fue así como descubrieron que se encontraba en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Según el testimonio de sus familiares, al acudir a la dependencia únicamente recibieron la confirmación de que Adolfo estaba ahí, pero no obtuvieron más información debido a que era domingo.

Posteriormente, sin una notificación formal a sus allegados, Adolfo fue trasladado en avión a Saltillo.

La acusación y las dudas de la familia

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó el 15 de junio que la detención se realizó gracias a la coordinación entre diversas entidades federativas y señaló a Adolfo como el supuesto jefe de una organización dedicada al robo a casa habitación.

Adolfo Plata fue detenido en una plaza comercial de Querétaro luego de acudir a una supuesta cita para vender tarjetas coleccionables de Pokémon. (Facebook Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana Querétaro)
Adolfo Plata fue detenido en una plaza comercial de Querétaro luego de acudir a una supuesta cita para vender tarjetas coleccionables de Pokémon. (Facebook Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana Querétaro)

La orden de aprehensión había sido emitida el 10 de junio por un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Saltillo.

Las autoridades de Coahuila investigan al menos cuatro robos cometidos en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura, donde fueron sustraídas joyas, dinero en efectivo, documentos personales y equipos electrónicos.

Durante las investigaciones se identificaron dos vehículos presuntamente relacionados con los hechos: un Mercedes Benz con placas de Morelos y un Ford Figo con placas del Estado de México, los cuales habrían permanecido algunos días en Saltillo antes de dirigirse hacia Querétaro.

No obstante, la familia de Adolfo sostiene que existe una confusión de identidad.

Según Leonardo Plata, hermano del detenido, las autoridades registraron a Adolfo con el alias de “Chato”, un apodo que, asegura, únicamente utiliza su abuela al llamarlo “Chatito”.

La defensa también ha planteado la posibilidad de que las investigaciones hayan llegado hasta Adolfo debido a una reservación de hotel realizada a su nombre en Saltillo a finales de mayo.

Videos y testimonios, la apuesta de la defensa

La familia sostiene que cuenta con videos y testimonios que demuestran que Adolfo estaba en Querétaro cuando ocurrió al menos uno de los robos atribuidos a la banda criminal.

De acuerdo con Leonardo, las grabaciones muestran que el 31 de mayo, fecha en que el supuesto líder de la organización delictiva habría sido captado en un domicilio de Saltillo, Adolfo ya se encontraba de regreso en Querétaro.

Según su versión, ese día el ahora detenido fue grabado alrededor de las dos de la tarde mientras lavaba su automóvil y posteriormente acudió a la casa de sus padres para entregarles algunos artículos que había comprado durante un viaje familiar a Texas.

Los familiares también denunciaron presuntas irregularidades durante los primeros días de detención, asegurando que Adolfo permaneció hasta 48 horas sin alimentos y que incluso les impidieron entregarle comida y ropa.

Ahora, todas las miradas están puestas en la audiencia de vinculación a proceso programada para este 18 de junio, donde la defensa buscará presentar las pruebas que, afirma, acreditan la inocencia de Adolfo Plata y demostrar que la venta de unas tarjetas de Pokémon derivó en una acusación que, sostienen, corresponde a otra persona.

Temas Relacionados

FacebookAdolfo PlataPokémondetenciónCoahuilaQuerétaronarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suprema Corte avala cambios en las actas de nacimiento: estos datos podrán desaparecer del documento

Los fallos fortalecen derechos relacionados con la identidad, la privacidad y la igualdad, para garantizar procedimientos más accesibles

Suprema Corte avala cambios en las actas de nacimiento: estos datos podrán desaparecer del documento

¿Marcelo Ebrard en la inauguración del Mundial? El video que se viralizó y las preguntas sin respuesta

Un video difundido en redes muestra a un hombre identificado como funcionario de la 4T en el estadio, mientras Sheinbaum cuestionó los altos costos del evento

¿Marcelo Ebrard en la inauguración del Mundial? El video que se viralizó y las preguntas sin respuesta

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 18 de junio

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 18 de junio

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó a Abraham Hermosillo Álvarez, un mexicano beneficiario de DACA, como el presunto líder de un plan para atacar un evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

La madre de las creadoras de contenido falleció en Mazatlán tras una larga hospitalización

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Sheinbaum destaca apoyo a la Sierra Tarahumara con programas del bienestar pese a denuncias de esclavitud del narco con ofertas de trabajo

Claudia Sheinbaum le responde a Trump sobre los cárteles: “No hay que engancharse en cada declaración”

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

ENTRETENIMIENTO

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

DEPORTES

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

Profeco llama a denunciar fallas de ViX durante las transmisiones del Mundial 2026

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur