Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

Confirman la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza (Infobae México/ Jovani Pérez)

La muerte de Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, se confirma este 18 de junio en Mazatlán tras una estancia prolongada en terapia intensiva.

El periodista Felipe Osuna, especializado en espectáculos, dio a conocer que los restos mortales de la señora Martínez ya son velados en una funeraria del puerto. Los servicios funerarios se llevan a cabo en un entorno privado, como solicitó la familia, y sin acceso al público ni a los medios.

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En una transmisión en redes sociales, Osuna relató: “Esta noche ya se velan los restos mortales de la señora Mary Martínez de Loaiza aquí en Mazatlán. Por respeto a la señora y a su familia, no les diré el lugar en el que está llevándose a cabo el velorio, que se está desarrollando en completa privacidad por petición expresa de sus familiares”. El periodista añadió que recibió la confirmación de una fuente de salud minutos antes de comunicar la noticia.

Enfermedad y hospitalización prolongada

La señora Mary Martínez permaneció hospitalizada durante varios meses debido a complicaciones derivadas de la diabetes, según reportes de medios locales como El Sol de Mazatlán.

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Steff Loaiza y Kimberly Loaiza

El deterioro de su salud implicó intervenciones médicas de especialistas y una estancia prolongada en terapia intensiva. Durante este periodo, la familia enfrentó una deuda hospitalaria que motivó la solicitud de apoyo económico a través de redes sociales y plataformas digitales.

No se han difundido cifras oficiales sobre el monto de la deuda ni el costo total de la atención, pero seguidores de las hermanas Loaiza y figuras del entretenimiento se sumaron a las muestras de apoyo. La reserva sobre los detalles médicos y la ubicación del hospital se mantuvo para preservar la privacidad familiar.

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Silencio en redes sociales de Steff y Kimberly Loaiza

Hasta el cierre de esta nota, Kimberly y Steff Loaiza no han emitido ninguna postura pública respecto al fallecimiento de su madre. La ausencia de mensajes o publicaciones contrasta con la visibilidad habitual que mantienen en redes sociales acerca de su vida personal y familiar. Esta decisión de silencio se interpreta como una medida para resguardar el proceso de duelo y evitar la exposición mediática en un momento de crisis.

La familia Loaiza enfrenta el desenlace de un proceso médico que acaparó la atención de sus seguidores y generó discusiones sobre el apoyo económico entre integrantes del entorno familiar. El fallecimiento de Mary Martínez representa el cierre de un periodo marcado por la incertidumbre sobre su salud, las diferencias públicas y la solidaridad de la comunidad digital.

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Funeral sin acceso a medios ni seguidores

De acuerdo con la información oficial consignada por Felipe Osuna, el funeral de Mary Martínez se desarrolla en completa privacidad. El periodista subrayó: “El funeral se llevará en estricta privacidad para todos sus familiares y a petición, obviamente, de la familia, que en estos momentos la está pasando muy, muy mal”. La ubicación exacta de la funeraria no fue revelada, en respeto a la petición de los deudos.

Steff Loaiza y Kimberly Loaiza

Entre los datos confirmados, se sabe que las exequias iniciaron la noche del 18 de junio y que participan únicamente familiares directos. No se prevén homenajes públicos ni acceso a seguidores, a diferencia de otros casos de figuras públicas del entretenimiento.

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Reacciones y contexto familiar: sin confirmación por parte de la familia

La noticia del fallecimiento de la madre de las hermanas Loaiza ha generado mensajes de pésame en plataformas digitales, aunque la familia mantiene en privado su reacción ante la pérdida.

El proceso hospitalario de Mary Martínez estuvo marcado por el hermetismo en torno a los detalles médicos y la solicitud de apoyo económico en redes sociales, lo que derivó en debates sobre la responsabilidad familiar y la exposición pública.

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El periodista Felipe Osuna concluyó su mensaje enviando condolencias: “Nuestro más sentido pésame y que descanse en paz la señora Mary”.