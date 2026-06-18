Tres homicidios menos por día: así se resume la caída histórica de la violencia en Sonora

Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sonora redujo en 62.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos y pasó del cuarto al lugar 14 en el ranking nacional, por debajo de la media del país. La cifra, la más baja registrada en el estado en años, fue presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, Braulio Martínez Navarrete.

Al inicio de la administración estatal, la entidad registraba 4.87 homicidios diarios. Al cierre de abril de 2026, esa cifra descendió a 1.83, lo que equivale a tres asesinatos menos por día.

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La caída más pronunciada desde 2016

Mayo de 2026 marcó un punto de inflexión: se contabilizaron 56 homicidios dolosos en el estado, la cifra más baja para ese mes desde 2016. Al comparar ese dato con los 176 casos de mayo de 2021, la reducción alcanza el 68 por ciento.

El acumulado de enero a mayo refuerza esa tendencia. En los primeros cinco meses de 2021 se registraron 822 homicidios dolosos en Sonora; en el mismo período de 2026, la cifra cayó a 314 casos.

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Elementos de la Guardia Nacional y la Sedena en vehículos todoterreno con uniformes tácticos vigilan una calle de Baja California Sur, con palmeras y edificios turísticos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Durante la administración federal en curso, la reducción en el promedio diario de homicidios dolosos llega al 46%, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Martínez Navarrete atribuyó ese resultado al trabajo articulado con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño recordó que al inicio de su administración Sonora ocupaba el cuarto lugar nacional en este delito. Los indicadores actuales, subrayó, validan la estrategia de seguridad aplicada, aunque reconoció que aún existen retos por atender.

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El crecimiento de la Policía Estatal

Uno de los pilares de la estrategia fue el fortalecimiento de la Policía Estatal. “Empezamos con 850 elementos y hoy tenemos alrededor de dos mil policías estatales, además de más de 700 patrullas nuevas en todo el estado", indicó Durazo Montaño en conferencia de prensa.

La Universidad de la Seguridad Pública graduó mil 633 cadetes que se integraron a corporaciones estatales y municipales. Actualmente, 425 cadetes cursan su formación y existen mil 456 solicitudes de ingreso a la institución.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

Otros delitos de alto impacto también retroceden

La reducción de la violencia no se limitó al homicidio doloso. Entre enero y abril de 2025 y el mismo período de 2026, el secuestro extorsivo bajó 18 por ciento y la extorsión cayó 35 por ciento.

Los robos con violencia registraron una disminución del 30 por ciento en ese mismo comparativo. El rubro con mayor caída fue el robo a negocio con violencia, con 59% menos.

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Desglose por tipo de robo

El robo a transeúnte descendió 45 por ciento y el robo a casa habitación, 30 por ciento. El robo de vehículo anotó una reducción del 19 por ciento.

Sonora se ubica hoy en el lugar 14 del ranking nacional de incidencia de homicidio doloso, según el corte estadístico al 15 de junio. Esa posición coloca al estado por debajo de la media nacional en este delito.

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Elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal acordonan un tramo de la carretera federal 150 en Veracruz tras el hallazgo de tres bolsas negras de plástico junto a la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto de indicadores presentados por la administración estatal muestra una tendencia sostenida a la baja desde 2021. El gobierno de Durazo Montaño señala esa trayectoria como el resultado de una política de seguridad de largo plazo, aunque advierte que el proceso no concluye con los datos actuales.

El panorama nacional del homicidio doloso en mayo de 2026

México cerró mayo de 2026 con un promedio de 47.3 homicidios dolosos diarios, frente a los 52.6 de abril. La caída del 6.4 por ciento convirtió a mayo en el mes con menor incidencia desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

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El dato fue presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria analizó la serie que va de septiembre de 2024 a mayo de 2026, período en el que el promedio diario bajó de 86.9 a 47.3, es decir, 39 homicidios menos por día.

El acumulado de enero a mayo de 2026 también marcó un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en esos cinco meses es el más bajo desde 2016 para ese período del año.

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Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Los ocho estados que concentran más de la mitad de los casos

Guanajuato encabezó la lista con el 8.8 por ciento de los homicidios del país. Le siguieron Baja California (7.8 por ciento), Chihuahua (7.7 por ciento), Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento). Entre los ocho sumaron el 54 por ciento del total nacional.

Guanajuato acumula la mayor incidencia en lo que va del año y las mismas entidades han liderado los registros en meses anteriores.