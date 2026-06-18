Rubén mató a su esposa en EEUU, secuestró a su hija y se escondió en la Ciudad de México: así dieron con él

Rubén Gregosos asesinó a su esposa en Los ángeles, California y se escondió en un departamento en la Colonia Doctores de la Ciudad de México hasta que fue capturado Foto: Redes sociales y Alerta amber

La policía de Los Ángeles confirmó el 15 de junio el arresto en México de Rubén Fregoso, señalado por el asesinato de su esposa Marisol García y por llevarse a su hija Daleyza, de cinco años, un caso que avanzó hacia su extradición a Estados Unidos y permitió localizar a la menor con vida bajo resguardo de autoridades mexicanas.

La niña fue encontrada sana y salva y quedó bajo custodia en México. Por su nacionalidad estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México quedó a cargo de coordinar su regreso con sus familiares.

PUBLICIDAD

Fregoso, de 40 años, fue detenido cerca de dos semanas después de que las autoridades lo acusaron por la muerte de Marisol García Palacios. De acuerdo con la información oficial, enfrentó un cargo de homicidio y un cargo menor por abuso infantil en circunstancias distintas a lesiones corporales graves o la muerte.

El caso tomó dimensión binacional desde finales de mayo, cuando las autoridades activaron una alerta Amber por la desaparición de Daleyza Fregoso. La menor había sido vista por última vez el 24 de mayo a las 4:00 horas junto a su padre en el área de Avenida Alsace y Calle Ferndale, en West Adams.

PUBLICIDAD

La búsqueda se concentró en la frontera tras el hallazgo de una camioneta en San Ysidro

La investigación cambió de rumbo cuando la camioneta Land Rover en la que Fregoso había sido visto con la menor fue localizada abandonada en un estacionamiento del punto de entrada de San Ysidro, en el condado de San Diego, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron al hombre cuando cruzó con su hija hacia territorio mexicano. Ese registro respaldó la sospecha inicial de que ambos habían salido de Estados Unidos después del crimen.

PUBLICIDAD

El hallazgo del cuerpo de Marisol García ocurrió el 25 de mayo, cuando policías acudieron a una vivienda ubicada en el 2620 de South Alsace Avenue, cerca de Adams Boulevard, para verificar el estado de una persona. La revisión ocurrió alrededor de las 12:40 horas y en el lugar encontraron a la mujer sin vida.

Las autoridades describieron que García, de 34 años en una versión de los reportes y de 36 años en otra, murió de forma violenta. No se dieron a conocer detalles sobre la causa específica del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Desde ese momento, Fregoso se convirtió en el principal sospechoso. La investigación sostuvo que después del presunto asesinato salió con la hija de la pareja, lo que detonó la alerta por secuestro y una búsqueda en dos países.

La extradición y la reunificación familiar quedaron en manos de autoridades de Estados Unidos en México

Tras la captura, las autoridades indicaron que Fregoso sería extraditado en los días siguientes para enfrentar el proceso penal en Estados Unidos. La gestión quedó a cargo de la Embajada de Estados Unidos en México.

PUBLICIDAD

La misma representación diplomática también asumió la coordinación para reunir a la niña con su familia. Mientras ese procedimiento avanzó, Daleyza permaneció bajo protección de autoridades mexicanas.

El caso también generó atención fuera de California por el origen de la víctima. Marisol García fue identificada como originaria del municipio de Teopantlán, en Puebla, y su asesinato provocó seguimiento tanto en comunidades migrantes como en la Mixteca poblana.

PUBLICIDAD

La relevancia pública del expediente creció por la combinación de dos hechos: el hallazgo de una mujer asesinada dentro de su vivienda y la desaparición posterior de una niña de cinco años. La detención en México cerró la etapa de búsqueda del sospechoso, pero abrió la fase judicial para definir su traslado y el proceso penal en Estados Unidos.

Rubén Fregoso fue arrestado en México el 15 de junio por el caso del asesinato de Marisol García y la desaparición de su hija.

Daleyza Fregoso , de cinco años, fue localizada sana y salva y quedó bajo custodia de autoridades mexicanas.

La Embajada de Estados Unidos en México quedó a cargo de la extradición del sospechoso y de la reunificación de la menor con su familia.