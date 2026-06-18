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Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

La partida de Mary Martínez ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento envían mensajes de apoyo a la familia

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La muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, genera conmoción entre miles de seguidores en redes sociales.
La muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, genera conmoción entre miles de seguidores en redes sociales.

La muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, ha conmocionado a miles de seguidores que durante semanas permanecieron atentos a las noticias sobre su estado de salud. La noticia confirmada por Felipe Osuna, ha generado una oleada de mensajes de solidaridad para la familia, una de las más conocidas dentro del universo digital en México.

Tras darse a conocer el fallecimiento, comenzaron a circular fotografías y videos del servicio funerario. El material rápidamente se viralizó y provocó reacciones entre usuarios que expresaron su respaldo en este difícil momento.

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La partida de Mary Martínez ocurre después de un periodo complicado para la familia. Su estado de salud había despertado preocupación en redes sociales, donde amigos, seguidores y personalidades del entretenimiento siguieron de cerca su evolución y se sumaron a diversas muestras de apoyo.

Un funeral marcado por la emoción

Felipe Osuna confirmó el fallecimiento de Mary Martínez - (Instagram/ Felipe Osuna)
Felipe Osuna confirmó el fallecimiento de Mary Martínez - (Instagram/ Felipe Osuna)

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran algunos de los momentos más sensibles de la despedida.

Uno de los videos más compartidos muestra a una mujer vestida de blanco frente al féretro. Aunque durante las primeras horas existieron dudas sobre su identidad, las imágenes se convirtieron en uno de los símbolos más comentados de una despedida que conmovió a miles de personas.

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La escena generó una fuerte reacción entre los seguidores de Kimberly y Steff Loaiza, quienes han llenado las plataformas digitales con mensajes de cariño, fortaleza y condolencias para la familia incluso antes de ser confirmada la noticia.

Semanas de preocupación antes de la despedida

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)
Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)

La salud de Mary Martínez había sido motivo de inquietud desde tiempo atrás. Diversas publicaciones daban cuenta de las complicaciones médicas que enfrentaba mientras permanecía bajo atención especializada en Mazatlán, Sinaloa, incluyendo su estancia en terapia intensiva, donde su estado habría sido reportado como delicado en los últimos días.

Durante ese proceso, la familia recibió muestras de apoyo de distintas figuras públicas y creadores de contenido. Entre quienes fueron señalados por brindar ayuda se encuentran Kenia OS y Jesús Ortiz (JOP), integrante de Fuerza Regida, quienes realizaron aportaciones para contribuir con los gastos médicos.

El respaldo recibido reflejó el cariño que muchas personas sentían por la familia Loaiza, mientras cada actualización sobre su salud mantenía la expectativa de una posible recuperación que finalmente no llegó.

La confirmación del fallecimiento y el impacto digital

La salud de Mary Martínez preocupó durante semanas, mientras permanecía bajo atención especializada en Mazatlán, Sinaloa.
La salud de Mary Martínez preocupó durante semanas, mientras permanecía bajo atención especializada en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes que confirmaron su fallecimiento, la noticia cerró un ciclo de especulación que había mantenido en vilo a seguidores y usuarios en redes sociales.

El nombre de Mary Martínez se ha convertido en tendencia, acompañado de mensajes de despedida, recuerdos familiares y fragmentos de publicaciones antiguas donde aparecía junto a sus hijas en distintos momentos de su vida pública.

El impacto digital ha sido inmediato, con miles de usuarios reaccionando a la confirmación y compartiendo mensajes de apoyo hacia Kimberly y Steff Loaiza.

Una pérdida que reconfigura el entorno de las Loaiza

Usuarios recuerdan publicaciones y videos donde Mary Martínez aparecía junto a sus hijas en momentos personales y profesionales compartidos con millones de seguidores.
Usuarios recuerdan publicaciones y videos donde Mary Martínez aparecía junto a sus hijas en momentos personales y profesionales compartidos con millones de seguidores.

Más allá de la exposición mediática, la muerte de Mary Martínez representa un golpe profundo para Kimberly y Steff Loaiza, quienes en distintas etapas de su carrera compartieron con su audiencia fragmentos de su vida familiar.

En redes sociales, seguidores han rescatado imágenes y videos que reflejan la cercanía entre madre e hijas, convirtiendo esos recuerdos en parte del homenaje espontáneo que se ha generado tras la noticia.

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