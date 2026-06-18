Darianne Hernández avanza a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026

(CONADE)

La mexicana Darianne Hernández Olvera se convirtió en la principal protagonista de la delegación nacional durante la jornada de la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026, al asegurar su lugar en los cuartos de final de la categoría de 65 kilogramos femenil tras superar a la iraní Sarina Naghsh.

La pugilista potosina dominó su combate de principio a fin y se impuso por decisión unánime para mantenerse en la pelea por las medallas dentro del certamen que se celebra en China.

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Hernández buscará revancha ante Sacha Hickey

Darianne Hernández obtuvo la victoria con tarjetas de 30-27, 30-27, 30-27, 29-28 y 29-28, resultado que le permitió instalarse entre las ocho mejores boxeadoras de su división.

Su siguiente compromiso será este 19 de junio frente a la británica Sacha Hickey, rival a la que enfrentó durante la primera etapa de la Copa Mundial celebrada en Brasil. En aquella ocasión, la mexicana fue derrotada por decisión unánime en la ronda de dieciseisavos de final, por lo que ahora tendrá la oportunidad de buscar la revancha y avanzar a semifinales.

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México registra resultados divididos en la jornada

La actividad también dejó resultados adversos para la selección nacional. En la categoría de 60 kilogramos femenil, Paula Jazmín Hernández Cortés cayó por decisión dividida ante la china Yang Chengyu, quien se llevó el combate con tarjetas de 29-28, 29-28, 28-29, 29-28 y 30-27.

En la rama varonil, Christopher Santos fue eliminado en los 55 kilogramos tras perder por decisión unánime frente al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu.

La participación mexicana continuará este 18 de junio con Hugo Yair Barrón Leal, quien competirá en los dieciseisavos de final de los 65 kilogramos varonil ante el iraní Ali Habibinezhad. Asimismo, la campeona mundial juvenil Valeria Sarahí Amparán Pizarro debutará en el torneo frente a la francesa Romane Moulai en busca de avanzar a la siguiente ronda.

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