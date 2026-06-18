México

Más de 60 años y sin empleo: la SEP tiene cursos con credencial INAPAM para que pongas tu propio negocio

Tener más de 60 años no tiene por qué ser el final de la vida laboral y existen centros de capacitación donde cualquier persona puede aprender un oficio o arrancar un negocio propio

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Cinco chefs, adultos de rasgos mexicanos, en uniformes blancos, preparan alimentos en una cocina profesional moderna. Mezclan ingredientes y cortan verduras sobre mesas de acero inoxidable.
La edad no es un límite para aprender un oficio y generar ingresos propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece capacitación para personas de 60 años o más a través de sus Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), en el marco de un convenio firmado entre la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

La red abarca aproximadamente 201 planteles distribuidos en todo el territorio nacional.

Para ingresar, las personas adultas mayores deben presentar su credencial de afiliación del Inapam junto con la documentación estándar de inscripción, de acuerdo con la información institucional de la DGCFT.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno federal tiene programas de capacitación para quienes quieren reincorporarse al mundo laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los Cecati y en qué estados del país están

Los Cecati son escuelas públicas federales adscritas a la SEP, y no se concentran únicamente en la Ciudad de México.

La red se extiende por todo el territorio nacional, junto con 31 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en 30 entidades federativas, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.

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Las ubicaciones de cada plantel pueden consultarse en el portal oficial de la DGCFT:https://www.dgcft.sems.gob.mx.

Grupo de personas en un taller. Un hombre presenta en una pantalla "VENTAS, MARKETING DIGITAL, LIDERAZGO" mientras los asistentes toman notas y usan laptops.
Existen opciones presenciales, en línea y mixtas para adaptarse a cualquier situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Cecati de la Ciudad de México operan como planteles adscritos a la DGCFT, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.

Forman parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica del gobierno federal, según la información institucional del propio sistema.

Acuarela profesional de un aula con un grupo diverso de adultos. Algunos hacen manualidades, otros conversan, toman apuntes y dos participan en videollamadas.
Una red nacional de centros de capacitación espera a quienes quieren emprender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red capitalina incluye al menos 33 planteles.

La Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGCFT se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Magdalena Mixhuca.

A esa estructura se suman planteles en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac, de acuerdo con la información institucional.

Hombre y mujer mayores con cabello canoso muestran una credencial del INAPAM a las manos de un empleado en una ventanilla de atención en una oficina.
Plomería, cocina, cosmetología y confección son algunos de los cursos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 5 cursos de la SEP para emprender un negocio desde los 60

La institución opera distintos cursos de capacitación a través de sus planteles en todo el país.

Según el portal oficial de la dependencia, la oferta incluye diversos cursos orientados al autoempleo y la creación de un negocio propio, entre ellos: Plomería, Confección de Prendas de Vestir, Alimentos y Bebidas, Estrategias para Emprender un Negocio con Éxito, y Cuidados Cosmetológicos Faciales y Corporales.

Infografía con una mujer mayor estudiando en laptop y cinco íconos de cursos SEP: plomería, costura, alimentos, emprendimiento y cosmetología.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presenta cinco cursos de capacitación diseñados para adultos mayores de 60 años que desean iniciar su propio negocio o autoemplearse, promoviendo el desarrollo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada curso tiene una duración y modalidad distintas. La oferta completa, con fechas de inicio, horarios, costos y disponibilidad por plantel, está publicada en el portal oficial de la DGCFT.

Costos y beneficios para los adultos mayores

Los cursos tienen una cuota de recuperación por curso o módulo.

Para las personas adultas mayores afiliadas al Inapam, esa cuota se reduce y suele oscilar entre 150 y 500 pesos mexicanos por bloque, de acuerdo con una publicación del Cecati 11 a través de su perfil oficial de Facebook.

Mujer adulta mayor mexicana con cabello gris sonriendo, mostrando su credencial INAPAM y billetes de 200 y 500 pesos, con el logo de INAPAM al fondo.
33 planteles en la Ciudad de México y cientos más en todo el país: así opera la red Cecati. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio es visible, ya que el costo regular ronda los 900 pesos mexicanos o más.

Los cursos en línea y mixtos siguen un proceso digital completo: se selecciona el curso, se llena el formulario específico, se adjuntan los documentos digitalizados, se realiza el pago y se espera la confirmación con acceso a la plataforma.

programas sociales que pueden inscribir las personas adultas mayores
Hay opciones de capacitación presencial y en línea disponibles en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema precisa que los archivos deben enviarse en PDF o como imagen clara.

El proceso de inscripción varía según la modalidad del curso

Para inscribirse, la DGCFT establece como requisitos generales tener 15 años cumplidos o más, saber leer y escribir, contar con número de celular con WhatsApp y correo electrónico activo.

Para los cursos en línea se requiere además saber usar la plataforma donde se impartirá la capacitación, indica el instructivo institucional.

Primer plano de una mujer mayor de pelo blanco sonriendo, mirando y tocando una tablet que muestra una aplicación de entrenamiento cognitivo en un interior.
Los Cecati atienden a personas de 15 años en adelante sin límite de edad máxima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación solicitada incluye:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad.
  • INE para mayores de edad y dos fotografías tamaño infantil en papel mate.

Para los cursos presenciales, el trámite es obligatorio en el plantel.

Caricatura de un adulto mayor sonriente con gafas y cabello canoso pedaleando en una bicicleta estática y leyendo un libro. Un cerebro musculoso levanta pesas sobre su cabeza, rodeado de notas musicales, corazones y piezas de rompecabezas.
La red de Cecati en la Ciudad de México abarca once alcaldías con al menos 33 planteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí se entregan copias de los documentos, se llenan los formatos físicos de registro y se recibe la información bancaria para realizar el pago, de acuerdo con el apartado de inscripción del plantel.

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