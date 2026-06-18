Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

México y Corea el Sur buscarán el liderato del Grupo A (especial)

La previa del duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 no solo se vive en las canchas, sino que también ha tomado fuerza en el ámbito digital.

Las plataformas sociales han mostrado un aluvión de memes y comentarios, reflejando la expectativa y el ingenio de los aficionados de ambos países ante el segundo partido del grupo, programado para hoy en el Estadio Guadalajara.

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(Redes sociales/Captura de pantalla)

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¿Cómo llegan México y Corea del Sur al partido?

El conjunto mexicano llega tras vencer por 2-0 a Sudáfrica. El triunfo se cimentó en los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes permitieron que el equipo sumara sus primeros tres puntos y mantuviera la portería sin recibir anotaciones. Esta actuación inicial refuerza la confianza del plantel y de la afición.

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Por su parte, Corea del Sur superó a República Checa con un marcador de 2-1. Los protagonistas de la victoria asiática fueron Oh Hyeon-Gyu y Hwang In-Beom, quienes marcaron los tantos decisivos en la primera jornada. Con este resultado, los surcoreanos igualan a México en la cima del grupo y llegan al segundo compromiso en igualdad de condiciones.

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Ambas selecciones buscan consolidar su camino hacia la clasificación, sabiendo que un triunfo en este encuentro podría acercarlas a los octavos de final.

Antecedentes entre mexicanos y coreanos

La historia entre estos equipos en Mundiales ha sido favorable para el cuadro mexicano. El primer duelo oficial se remonta a Francia 1998, cuando México se impuso 3-1 tras remontar un gol inicial de los asiáticos. Ricardo Peláez igualó el marcador y Luis “El Matador” Hernández firmó un doblete, sellando un resultado que dejó una huella positiva en la memoria de los aficionados mexicanos.

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La última vez que ambos seleccionados se midieron en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018. En aquella ocasión, Carlos Vela abrió el marcador desde el punto penal y Javier “Chicharito” Hernández aumentó la diferencia en la segunda mitad. Aunque Son Heung-min descontó con un potente disparo en los instantes finales, el triunfo terminó cayendo del lado mexicano con un 2-1 definitivo.

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México y Corea del Sur llegan a este nuevo enfrentamiento con antecedentes de choques intensos y definidos por detalles. El historial favorece a los norteamericanos, pero el presente muestra dos equipos que han comenzado el torneo con firmeza y que prometen ofrecer un partido disputado hasta el final.

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¿Dónde ver el partido entre el Tricolor y Corea del Sur?

La Selección Mexicana enfrenta a Corea del Sur este jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro genera expectativa por tratarse de una prueba clave para el equipo nacional en su camino dentro del torneo.

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El partido podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7 y Canal Nueve en televisión abierta, así como por TUDN en televisión de paga. Las opciones de transmisión buscan garantizar que la afición mexicana tenga acceso al duelo desde cualquier parte del país.

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