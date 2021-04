El intento de prolongar la presidencia de Zaldívar en la SCJN, es un ensayo para ampliar el mandato de AMLO en el poder: Riva Palacio

(Foto: Cuartoscuro)

La aprobación del Senado de la República de prolongar el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) por dos años más, es un ensayo del presidente Andrés Manuel López Obrador para -llegado el momento- ampliar su mandato hasta 2026.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna que escribe en El Financiero, en los círculos altamente informados se señala que lo sucedido con Zaldívar es un experimento con la finalidad de prolongar el gobierno por dos años más, bajo el pretexto que si no se consolida la transformación, habrá un retroceso; o si no se terminan de hacer los cambios, todo va a ser más de lo mismo.

El columnista resaltó que aunque López Obrador ha reiterado que una vez que termine el sexenio, se irá a su rancho en Palenque, este lunes 19 de abril tuvo una serie de intervenciones que mostraron que en su pensamiento existen razones objetivas para romper con la Constitución si su causa lo amerita.

Y es que -dijo- ante las críticas en México y el mundo de constitucionalistas y defensores de los derechos humanos, en la prensa y la academia, le preguntaron a López Obrador su posición con respecto a lo votado en el Senado, y sin atender el contexto, descalificando las críticas y bañándolas de ideología y política, como hace con todo aquello que está fuera de su sintonía, señaló:

Foto; REUTERS / Edgard Garrido/ Archivo

“… Si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial… y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica… yo estoy de acuerdo. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar; no venimos a que las cosas continúen igual”, aseguró López Obrador.

El periodista destacó que debido a que los grandes proyectos del presidente enfrentan obstáculos legales como amparos contra la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas. así como de su reforma energética; de ahí la advertencia de respaldar la ampliación del periodo de Zaldívar para evitar “un retroceso”.

“López Obrador teme un frenón al suyo y la paralización de sus reformas si en las elecciones de junio, que ha identificado como el gran campo de batalla, sus “enemigos” le arrebatan el control del Congreso para -está convencido-, descarrilar su proyecto”, apuntó el columnista.

Raymundo Riva Palacio señaló que, en la defensa de Zaldívar, López Obrador levanta sus barricadas. “Si estamos en un proceso de transformación y hay condiciones, porque en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo, y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo una reforma, ¿por qué no hacerlo?”, agregó. “Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida de que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron reformas contrarias al interés popular. Es más, todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos”, dijo el mandatario.

(Foto: Cuartoscuro)

Bajo ese criterio sin matices - aseguró el periodista- todo encuentra una excusa. “Utilizando sus mismos sofismas, si los enemigos de su proyecto son aquéllos que enmarca en el periodo neoliberal, que a base de sobornos actuaron contra “el interés popular”, entonces sí puede haber prórroga del mandato presidencial sin importar que vaya en contra del marco legal, porque el fin justifica los medios, y legitimaría su proceder al pensarse López Obrador como el defensor del interés popular”, alertó.

Para el periodista, la selección de palabras de López Obrador siembra las semillas de la confusión semántica en millones de personas. Y es que el mandatario asegura que la permanencia de Zaldívar es para que el Poder Judicial no esté al “servicio de los potentados”, y que garantice su honestidad. “¿Cómo no voy a estar de acuerdo?”, dijo sobre la prórroga de Zaldívar. Entonces, ¿por qué no estaría de acuerdo el pueblo al que dice defender, de ampliar su mandato por dos años para protegerlo? En el caso de Zaldívar es para eliminar a “las mafias del poder”; en su caso, sería el argumento, para que esas mismas mafias no dañen al pueblo.

Riva Palacio termina haciendo la siguiente advertencia: “Si la prórroga de mandato presidencial va a una consulta popular, López Obrador ganaría y sería presidente hasta 2026. Las condiciones para ello están en construcción”, concluyó.

SEGURI LEYENDO: