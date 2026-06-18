Morena tiene filtros para evitar candidatos ligados al narco, asegura Monreal tras convocatoria rumbo a elecciones de 2027

Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que Morena cuenta con filtros internos para evitar que aspirantes a cargos de elección popular tengan vínculos con el crimen organizado.

Esto, luego de que el partido emitió la convocatoria para la selección de coordinadoras y coordinadores de la Cuarta Transformación en los estados de la República rumbo a los comicios del 2027.

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En una entrevista difundida por la Cámara de Diputados, Monreal Ávila señaló que el partido debe ser muy cuidadoso, “buscar la unidad y no permitir que se involucren o se filtren personas con antecedentes o que tengan vínculos con el crimen organizado”, lo cual califió como la principal preocupación del partido.

“Y lo vamos a lograr, porque tenemos filtros y mecanismos que van a decidir y que van a investigar en las instancias jurisdiccionales y jurídicas indispensables para evitar que se filtre ese tipo de personas al proceso interno”, insistió.

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El diputado detalló que la convocatoria prevé la selección de figuras estatales rumbo a la elección de 2027 y que “evidentemente, habrá quienes la cuestionen, pero que ya se ha hecho en otros tiempos y que el Tribunal Electoral ya ha tomado medidas sobre esto y hay resoluciones también al respecto”.

Monreal Ávila negó que el mecanismo favorezca a campañas anticipadas, “porque ha sido la práctica en los últimos años” y comentó que incluso “también ya han acudido a figuras similares, con otra denominación, tanto el PRI como el PAN y algunos otros partidos".

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“Entonces, lo que sucede, es que se imponen la tradición y la costumbre en un proceso que va a ser muy competitivo, muy competido en el 2027. Se están buscando figuras jurídicas que no alteren la ley, que no alteren principios jurídicos y vamos a ver qué sucede con estas inscripciones a partir del próximo lunes”, puntualizó.

Consideró que el papel de Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora en el proceso interno, al afirmar que “son una pareja de mujeres muy eficaz”.

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“Tengo una muy buena opinión de ambas, y en el caso de Citlalli es la que se encargará de procesar todos los procesos internos para la selección interna de candidatos, para seleccionar los mejores candidatos y candidatas.

“Y Ariadna se encargará de la parte territorial, de la organización de Morena y la coalición en comités seccionales, la representación en las casillas, la representación jurídica. Entonces, las dos se complementan y las dos mujeres serán las más importantes para la definición de este proceso”, añadió.

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Mencionó que las personas designadas como coordinadoras y coordinadores de la Cuarta Transformación podrán hablar públicamente y colaborar con medios de comunicación “con un propósito más bien de información e incluso académico, pero no te impide colaborar, escribir en un medio, escribir o ser comentarista en algún otro”.

“Lo que sí hay es una prohibición expresa de que uses cargos públicos o recursos públicos que estén a tu disposición, como vehículos, dinero o las propias facultades de una dependencia que pueden deteriorar el ambiente político por el cual estás participando. Por eso obliga la convocatoria a que tengas que renunciar o pedir licencia”, abundó.

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Monreal Ávila mencionó que este 18 de junio, aproximadamente 10 diputados y 20 senadores solicitaron licencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para buscar ser designados en esta nueva figura política que promueve Morena.

Indica que se utilizarán encuestas para decidir las responsabilidades dentro del partido y “ir depurando en razón del peso específico” de cada aspirante.