México

Morena tiene filtros para evitar candidatos ligados al narco, asegura Monreal tras convocatoria rumbo a elecciones de 2027

El diputado negó que el mecanismo para elegir a los candidartos favorezca a campañas anticipadas

Guardar
Google icon
Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que Morena cuenta con filtros internos para evitar que aspirantes a cargos de elección popular tengan vínculos con el crimen organizado.

Esto, luego de que el partido emitió la convocatoria para la selección de coordinadoras y coordinadores de la Cuarta Transformación en los estados de la República rumbo a los comicios del 2027.

PUBLICIDAD

En una entrevista difundida por la Cámara de Diputados, Monreal Ávila señaló que el partido debe ser muy cuidadoso, “buscar la unidad y no permitir que se involucren o se filtren personas con antecedentes o que tengan vínculos con el crimen organizado”, lo cual califió como la principal preocupación del partido.

“Y lo vamos a lograr, porque tenemos filtros y mecanismos que van a decidir y que van a investigar en las instancias jurisdiccionales y jurídicas indispensables para evitar que se filtre ese tipo de personas al proceso interno”, insistió.

PUBLICIDAD

El diputado detalló que la convocatoria prevé la selección de figuras estatales rumbo a la elección de 2027 y que “evidentemente, habrá quienes la cuestionen, pero que ya se ha hecho en otros tiempos y que el Tribunal Electoral ya ha tomado medidas sobre esto y hay resoluciones también al respecto”.

Monreal Ávila negó que el mecanismo favorezca a campañas anticipadas, “porque ha sido la práctica en los últimos años” y comentó que incluso “también ya han acudido a figuras similares, con otra denominación, tanto el PRI como el PAN y algunos otros partidos".

“Entonces, lo que sucede, es que se imponen la tradición y la costumbre en un proceso que va a ser muy competitivo, muy competido en el 2027. Se están buscando figuras jurídicas que no alteren la ley, que no alteren principios jurídicos y vamos a ver qué sucede con estas inscripciones a partir del próximo lunes”, puntualizó.

Consideró que el papel de Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora en el proceso interno, al afirmar que “son una pareja de mujeres muy eficaz”.

“Tengo una muy buena opinión de ambas, y en el caso de Citlalli es la que se encargará de procesar todos los procesos internos para la selección interna de candidatos, para seleccionar los mejores candidatos y candidatas.

“Y Ariadna se encargará de la parte territorial, de la organización de Morena y la coalición en comités seccionales, la representación en las casillas, la representación jurídica. Entonces, las dos se complementan y las dos mujeres serán las más importantes para la definición de este proceso”, añadió.

Mencionó que las personas designadas como coordinadoras y coordinadores de la Cuarta Transformación podrán hablar públicamente y colaborar con medios de comunicación “con un propósito más bien de información e incluso académico, pero no te impide colaborar, escribir en un medio, escribir o ser comentarista en algún otro”.

“Lo que sí hay es una prohibición expresa de que uses cargos públicos o recursos públicos que estén a tu disposición, como vehículos, dinero o las propias facultades de una dependencia que pueden deteriorar el ambiente político por el cual estás participando. Por eso obliga la convocatoria a que tengas que renunciar o pedir licencia”, abundó.

Monreal Ávila mencionó que este 18 de junio, aproximadamente 10 diputados y 20 senadores solicitaron licencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para buscar ser designados en esta nueva figura política que promueve Morena.

Indica que se utilizarán encuestas para decidir las responsabilidades dentro del partido y “ir depurando en razón del peso específico” de cada aspirante.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealMorenacandidatosCámara de Diputadoselecciones 2027mexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 202 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 202 emisiones en las últimas 24 horas

Defensores del bienestar animal de la UNAM denuncian al IPN de no respetar protocolo y sacrificar 34 conejos usados en laboratorio

Colectivos presentaron una denuncia ante la FGJCDMX para solicitar claridad sobre el destino de los conejos

Defensores del bienestar animal de la UNAM denuncian al IPN de no respetar protocolo y sacrificar 34 conejos usados en laboratorio

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

El operativo se realizó desde los penales de Aguaruto, Culiacán, y El Castillo, Mazatlán; autoridades señalan que busca reducir riesgos internos en un estado marcado por enfrentamientos, homicidios y crisis penitenciaria

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Inflamación y estreñimiento: las consecuencias de abusar de las botanas durante la temporada del Mundial

El aumento en el consumo de alcohol, frituras y snacks durante los partidos de futbol puede afectar la salud digestiva de millones de mexicanos

Inflamación y estreñimiento: las consecuencias de abusar de las botanas durante la temporada del Mundial

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan

Wenceslao Cruz Canseco, dirigente de la Agrupación de Taxistas de Acayucan, desapareció el pasado sábado después de salir a trabajar; horas más tarde, su unidad fue localizada abandonada en la colonia Villalta

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan

México cierra segunda de negociaciones del T-MEC en Washington: Trump insiste que no lo necesita

“El Chapo” Guzmán no se cansa: envía nueva carta a Estados Unidos para solicitar su extradición y obtener “su libertad”

Lo citaron para vender tarjetas de Pokémon y terminó preso: el caso de Adolfo Plata que desató una campaña por su liberación

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Cuál es el motivo por el que Itatí Cantoral nunca llegó al altar con Cristian Castro

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

DEPORTES

México vs Corea del Sur: ¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron ambas selecciones en un Mundial?

México vs Corea del Sur: ¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron ambas selecciones en un Mundial?

Erick Portillo sigue haciendo historia y suma una nueva medalla de oro en Salto de Altura

Darianne Hernández avanza a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026

Colombia iguala a México y rompe récord de asistencia en el Mundial 2026

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026