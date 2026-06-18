Colombia iguala a México y rompe récord de asistencia en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 General view inside the stadium as a big screen displays the match attendance REUTERS/Eloisa Sanchez

La primera ronda de la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 llegó a su fin después de 24 encuentros disputados en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Además de las emociones dentro del terreno de juego, las cifras de asistencia reflejan el enorme interés que ha despertado el torneo entre los aficionados de todo el mundo.

De acuerdo con los datos compartidos por la FIFA, el encuentro entre Colombia y Uzbekistán se convirtió en uno de los partidos más concurridos del campeonato al reunir a 80 mil 824 espectadores en el Estadio Ciudad de México. La cifra permitió que el compromiso igualara el registro alcanzado por el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, que también congregó exactamente la misma cantidad de aficionados.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia players acknowledge fans after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El lleno registrado en ambos encuentros confirma la pasión que existe por el futbol en territorio mexicano. Mientras el choque inaugural tuvo el atractivo de abrir oficialmente la Copa del Mundo, el compromiso de Colombia contó con una impresionante presencia de seguidores cafeteros que transformaron las tribunas en una auténtica fiesta amarilla.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Carlos Perez Gallardo

Detrás de esos dos encuentros aparece el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, disputado en Nueva York, que terminó con empate a un gol y una asistencia de 80 mil 663 personas. Muy cerca se ubicó el duelo entre Francia y Senegal, que reunió a 80 mil 545 aficionados.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 General view as a big screen displays the score at half time REUTERS/Jeenah Moon

La lista de los diez partidos con mayor aforo durante la primera fecha también incluye el triunfo de Estados Unidos sobre Paraguay, la victoria de Inglaterra frente a Croacia, el empate entre Irán y Nueva Zelanda, la igualada entre Países Bajos y Japón, el triunfo argentino sobre Argelia y el choque entre Portugal y República Democrática del Congo.

Entre los encuentros con mayor presencia de público destacan:

Uzbekistán 1-3 Colombia: 80,824

México 2-0 Sudáfrica: 80,824

Brasil 1-1 Marruecos: 80,663

Francia 3-1 Senegal: 80,545

Estados Unidos 4-1 Paraguay: 70,492

Inglaterra 4-2 Croacia: 70,389

Irán 2-2 Nueva Zelanda: 70,108

Países Bajos 2-2 Japón: 69,285

Argentina 3-0 Argelia: 69,045

Portugal 1-1 RD Congo: 68,777

Por otro lado, el encuentro que registró la menor entrada durante la primera jornada fue el triunfo de Ghana por 1-0 sobre Panamá. Ese compromiso reunió a 42 mil 942 aficionados, aunque la cifra sigue siendo considerable para un torneo que apenas comienza.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 17, 2026 Panama and Ghana fans in the stands REUTERS/Thomas Mukoya

Otros partidos que registraron asistencias inferiores a las 50 mil personas fueron Canadá contra Bosnia, Corea frente a República Checa y Suecia ante Túnez. Sin embargo, todos los encuentros lograron convocar a miles de seguidores en los distintos estadios mundialistas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 12, 2026 A big screen displays the match attendance REUTERS/Bernadett Szabo

La FIFA también destacó que los números obtenidos durante los primeros días de competencia comienzan a colocarse por encima de los registros observados en algunas ediciones anteriores del torneo. El organismo señaló que la jornada con mayor asistencia acumulada hasta el momento fue la del 16 de junio, cuando un total de 281 mil 223 personas acudieron a los estadios.

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- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

Asimismo, el día en que Colombia debutó en el certamen también dejó cifras sobresalientes. Los cuatro partidos celebrados esa fecha reunieron a 262 mil 932 espectadores, una muestra del impacto que está generando la Copa Mundial de 2026 en las sedes anfitrionas.

Con apenas una jornada disputada, el torneo ya presume estadios llenos, ambientes espectaculares y una respuesta masiva de los aficionados, elementos que anticipan una de las Copas del Mundo más concurridas de la historia.

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