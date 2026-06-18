De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán (Infobae México/ Jesús Aviles)

El 17 de junio de 2026, Mary Martínez, madre de las creadoras de contenido Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, falleció en Mazatlán tras una larga hospitalización causada por una infección grave que inició como un cuadro gripal y derivó en múltiples complicaciones.

El periodista Felipe Osuna, desde Mazatlán, fue el primero en consignar la información oficial a través de una fuente de salud local y reportes en sus redes sociales.

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Fallas orgánicas tras una infección severa

La enfermedad de Mary Martínez comenzó como una infección respiratoria. En cuestión de días, el cuadro se agravó hasta provocar abscesos internos que requirieron intervenciones quirúrgicas y manejo en terapia intensiva.

De acuerdo con el reporte de El Sol de Mazatlán, estas complicaciones derivaron en fallas orgánicas múltiples. La paciente permaneció intubada y bajo vigilancia médica durante meses.

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Una fuente de salud consultada por Felipe Osuna confirmó que la causa de muerte se vinculó directamente a las complicaciones infecciosas y la presencia de diabetes. El desenlace obligó a la familia a solicitar apoyo público para cubrir el costo de la atención hospitalaria.

Confirman la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza (Infobae México/ Jovani Pérez)

Funeral privado y sin declaraciones públicas

El periodista de espectáculos y entretenimiento Felipe Osuna detalló en sus redes sociales que los restos de Mary Martínez serían velados la noche del 17 de junio en una funeraria de Mazatlán, bajo absoluta privacidad por petición expresa de la familia. Osuna señaló:

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“Por respeto a la señora y a su familia, no les diré el lugar en el que está llevándose a cabo el velorio, que se está desarrollando en completa privacidad por petición expresa de sus familiares”.

Hasta el cierre de esta nota, Kimberly y Steff Loaiza no han emitido ningún posicionamiento público sobre el fallecimiento de su madre. Esta reserva contrasta con la visibilidad habitual de las hermanas en redes sociales, donde suelen compartir aspectos de su vida personal y familiar.

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Un proceso médico prolongado y complicado

La hospitalización de Mary Martínez se extendió durante varios meses, periodo en el que la familia enfrentó una deuda hospitalaria considerable.

Durante el proceso, se recurrió a la solidaridad de la comunidad digital y de seguidores de las celebridades para solicitar apoyo financiero. El cuadro médico incluyó múltiples cirugías, manejo de infecciones recurrentes y atención especializada en terapia intensiva.

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Según medios locales, la diabetes preexistente de la paciente jugó un papel determinante en la gravedad de las complicaciones. La infección inicial evolucionó a condiciones más severas, como abscesos y septicemia, lo que desembocó en el deterioro progresivo de órganos vitales.

Reacciones de la comunidad y contexto familiar

La muerte de Mary Martínez marca el cierre de un periodo de tensiones familiares, diferencias por el apoyo económico y reacciones divididas entre los seguidores de las hermanas Loaiza. La familia optó por mantener la privacidad respecto al lugar del funeral y el proceso de duelo, limitando la información a lo indispensable y evitando exposiciones públicas.

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Steff Loaiza y Kimberly Loaiza

Durante la hospitalización, se hicieron públicos algunos desacuerdos entre familiares por la atención médica y el manejo de los recursos. La reacción ante el fallecimiento ha sido de solidaridad en redes sociales, donde miles enviaron mensajes de condolencia a Kimberly y Steff.

Medios como El Sol de Mazatlán reportaron que “la señora Mary Martínez falleció tras meses de hospitalización y complicaciones derivadas de la diabetes”, destacando la gravedad del cuadro clínico y la atención multidisciplinaria requerida.

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Datos clave sobre el caso

La muerte de Mary Martínez ocurrió después de un proceso con las siguientes características: inicio con cuadro gripal, desarrollo de abscesos severos, complicaciones por diabetes, múltiples intervenciones quirúrgicas, manejo en terapia intensiva, intubación prolongada y una etapa final con fallas orgánicas. El funeral se celebró en estricta privacidad, sin acceso a medios ni detalles sobre el lugar.

La familia Loaiza enfrenta ahora el duelo y las repercusiones económicas de la atención médica, mientras sus seguidores esperan un pronunciamiento público. Felipe Osuna, periodista especializado en espectáculos, reiteró en sus redes: “Nuestro más sentido pésame y que descanse en paz la señora Mary”.

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