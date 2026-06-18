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Cuál es el motivo por el que Itatí Cantoral nunca llegó al altar con Cristian Castro

La actriz recordó su relación y agradeció el respaldo que han recibido sus hijos

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Itatí Cantoral evita hablar a detalle de su romance con Cristian Castro y remite a la canción “Nada” como explicación. - (IG)
Itatí Cantoral evita hablar a detalle de su romance con Cristian Castro y remite a la canción “Nada” como explicación. - (IG)

Lo que parecía una conversación sobre uno de los romances más recordados de los años 90 terminó convirtiéndose en un recorrido por algunos de los momentos más significativos de la vida de Itatí Cantoral. La actriz fue cuestionada sobre su historia con Cristian Castro, pero optó por responder de una manera inesperada.

Lejos de abundar en detalles sobre aquella relación, señaló que existe una canción que explica mejor que cualquier declaración lo ocurrido entre ambos. “Cuando escuchen la canción, la canción se llama ‘Nada’. Es una canción que mi hermano José le compuso. Escuchen el tema y después volvamos a hablar”, expresó.

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La respuesta llamó la atención porque llegó sin acusaciones ni revelaciones directas. En lugar de revivir polémicas, Cantoral dejó una pista que despertó la curiosidad de quienes siguen interesados en esa etapa de su vida sentimental.

El reconocimiento a Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina compartió que su relación con Mayrín Villanueva se encuentra estable y sólida (Instagram: eduardosantamarinamx)
Itatí Cantoral agradece a Eduardo Santamarina y a Mayrín Villanueva por el apoyo que le dan como mamá tras la separación. - (Instagram: eduardosantamarinamx)

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando habló de la relación familiar que ha mantenido con Eduardo Santamarina después de su separación.

“Muy agradecida yo de verdad con Eduardo y con Mayrín por todo el apoyo que me han dado como mamá”, afirmó la actriz al reconocer el papel que ambos han desempeñado en la vida de sus hijos.

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Cantoral destacó que, pese al divorcio, el actor nunca dejó de involucrarse en su crianza. “Eduardo Santamarina nunca ha dejado de estar con mis hijos apoyándolos en absolutamente todo”, señaló.

Relación y divorcio entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina
Foto: Instagram @itatic_oficial // Televisa

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral estuvieron casados de 1999 a 2004. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos: Eduardo y Roberto. Su relación fue muy mediática y su divorcio generó especulaciones sobre infidelidades y diferencias personales.

Con el paso de los años, ambos actores han logrado mantener una convivencia cordial por el bienestar de sus hijos. Actualmente, los jóvenes han comenzado a destacar tanto en el medio artístico como en el deportivo, lo que ha unido a sus padres en eventos importantes.

La relación entre Santamarina y Cantoral es de respeto y comunicación orientada a la crianza y el apoyo a sus hijos. Los dos suelen coincidir en actos públicos relacionados con los logros de Eduardo y Roberto, mostrando una convivencia madura después de la separación.

Matrimonio actual de Eduardo Santamarina con Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son pareja desde hace 12 años (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)
Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son pareja desde hace 12 años (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Eduardo Santamarina sostiene actualmente una relación estable con la actriz Mayrín Villanueva. Juntos han formado una familia integrada y comparten la crianza de los hijos que ambos tienen de relaciones anteriores.

Mayrín Villanueva ha declarado sentir un cariño especial por los hijos de Itatí Cantoral y Santamarina. Ha acompañado a los jóvenes en momentos clave, como el reciente debut actoral de uno de ellos, mostrando apoyo y cercanía familiar.

Ambas actrices, Itatí y Mayrín, han compartido eventos públicos en los que demuestran cordialidad y respeto mutuo. El ambiente que han construido alrededor de los hijos es de colaboración, dejando atrás los escándalos y priorizando el bienestar familiar.

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