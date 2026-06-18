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¿Fiesta gane quien gane? La conexión entre México y Corea va más allá del futbol y suma millones de seguidores

Se espera que decenas de miles de aficionados surcoreanos viajen al país durante el torneo, lo que intensificará la interacción entre ambas comunidades

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Ilustración colorida de una multitud celebrando frente al Ángel de la Independencia, con banderas de México y Corea del Sur, lightsticks de K-pop y logos del Mundial 2026.
Una vibrante multitud se reúne en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, mostrando banderas de México y Corea del Sur, lightsticks de K-pop y pancartas del Mundial 2026 en una celebración multicultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo encuentro entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 genera expectativas que trascienden el ámbito deportivo. Para la Mtra. Claudia Arruñada, experta en mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, el Ángel de la Independencia podría verse colmado de seguidores sin importar el marcador, resultado de la afinidad que ambas naciones han cultivado durante años.

La académica señaló que esta cercanía no es solo producto de la competencia futbolística, sino el reflejo de una relación cultural en constante crecimiento. El fenómeno conocido como Hallyu, impulsado por el K-pop, las series, el cine y los videojuegos, ha convertido a México en uno de los países más entusiastas de la cultura coreana fuera de Asia.

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“Somos uno de los países más fanáticos de la cultura coreana fuera de Asia. México ocupa lugares muy destacados en el consumo de estos contenidos y eso ha generado una relación emocional muy fuerte con Corea del Sur”, mencionó.

La magnitud de esta conexión se traduce en millones de seguidores y en la popularidad de grupos musicales como Blackpink, Super Junior, Twice, y BTS.

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Vínculos culturales y el fenómeno Hallyu

Distintos análisis y plataformas dedicadas al seguimiento de la ola coreana estiman que en México existen más de 14 millones de seguidoras activas de la cultura surcoreana. Esta cifra refleja no solo el alcance de la música, sino también el interés por la televisión, la gastronomía y otros aspectos de la vida coreana.

El Mundial de Rusia 2018 afianzó aún más esta simpatía, cuando la victoria de Corea del Sur sobre Alemania permitió a la selección mexicana avanzar de ronda. La especialista recordó que ese episodio generó una narrativa de gratitud y simpatía que permanece viva entre muchos aficionados mexicanos.

Ilustración de aficionados mexicanos y coreanos en el Ángel de la Independencia. Mexicanos con banderas; coreanos con diademas. Sostienen una pancarta con logos del Mundial 2026 y BTS.
Una ilustración vibrante muestra a seguidores mexicanos y coreanos, con banderas y ataviados festivamente, uniendo su pasión por el fútbol del Mundial 2026 y la música de BTS frente al Ángel de la Independencia en un ambiente de hermandad y celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abordar la pregunta sobre por qué el Mundial despierta tal fervor más allá del deporte, sostuvo que el torneo de futbol funciona como un fenómeno cultural capaz de reunir a personas con intereses muy distintos. No solo convoca a quienes siguen el deporte, sino también a los interesados en otras culturas y en la convivencia internacional.

Celebración compartida e impacto de las aficiones

La presencia de los Red Devils, la barra de apoyo más emblemática de Corea del Sur, promete añadir un matiz festivo único al ambiente, ya que se trata de uno de los grupos más organizados y leales del futbol internacional, conocidos por su capacidad de movilización y por crear atmósferas intensas con cánticos y coreografías.

Se espera que decenas de miles de aficionados surcoreanos viajen a México durante el torneo, lo que intensificará la interacción entre ambas comunidades. Para la académica, esto convertirá al partido en una oportunidad para fortalecer vínculos y celebrar la diversidad.

Más allá del resultado, el festejo en el Ángel será una muestra de la hospitalidad mexicana y de la amistad nacida gracias a la cultura y el deporte.

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