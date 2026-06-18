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“El Chapo” Guzmán no se cansa: envía nueva carta a Estados Unidos para solicitar su extradición y obtener “su libertad”

La lista de misivas realizadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa sigue en aumento debido a su insistencia por que sea modificada su sentencia a cadena perpetua

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La carta fue recibida este 18 de junio en una corte de Nueva York. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
La carta fue recibida este 18 de junio en una corte de Nueva York. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La insistencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no termina. En una nueva carta enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, el exlíder del Cártel de Sinaloa volvió a solicitar que su apelación a la sentencia recibida sea atendida, así como su extradición a México.

En la misiva, Guzmán Loera manifestó su preocupación respecto a su “estatus de ciudadanía estadounidense” y expresó que ha enfrentado numerosas dificultades en el país al lidiar con las leyes respecto a su condena.

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Además, solicitó que el juez considere la aplicación de la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos en su proceso de apelación judicial, argumentando que su juicio federal no tenía pruebas suficientes y que el veredicto fue erróneo.

Y es que en 2019, “El Chapo” fue condenado por las autoridades estadounidenses a cadena perpetua más 30 años, los cuales está cumpliendo desde entonces en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, la cual es identificada por las condiciones de aislamiento en las que se encuentran los reclusos.

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Dice querer su extradición a México para obtener “su libertad”

'El Chapo' fue presentado ante los medios tras su último arresto en 2016. (Gobierno de México)
'El Chapo' fue presentado ante los medios tras su último arresto en 2016. (Gobierno de México)

El narcotraficante también señaló que la política de extradición constituye un derecho legal, por lo que solicitó al Tribunal de Distrito valorar su remoción de Estados Unidos con el objetivo de regresar a México y obtener su libertad.

La misiva fue recibida en la Oficina Pro Se del tribunal este 18 de junio, lo que indica que la solicitud fue presentada personalmente y sin representación legal directa.

*Información en desarrollo...

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