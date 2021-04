“Félix Salgado Macedonio es Morena”: un duro editorial de NYT señaló que el ex candidato representa el “sentimiento íntimo” del partido de AMLO

El comunicador criticó las acciones del presidente de México (Foto arte: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

La candidatura de Félix Salgado Macedonio no solo generó polémica por las acusaciones de abuso sexual que había en su contra, también hizo que evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “puso la mira en el Instituto Nacional Electoral (INE) justo cuando México entró en la campaña para las elecciones intermedias”, recalcó The New York Times en su más reciente editorial.

El discurso gubernamental estaría abogando por una narrativa que, según Michael Foucault, esconde intenciones políticas y fija significados para decirse no violento. “sin mucha máscara”, aún cuando si lo es.

Bajo esta premisa el periodista Diego Fonseca argumentó que el gobierno teme que “las autoridades electorales sean un escollo en su deseo de obtener una mayoría determinante que permita a AMLO controlar el sexenio, y diseñar su continuidad”.

Aseguró, además, que desde hace tiempo el presidente habría asentado los cimientos para que su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se consolide como un proyecto hegemónico. A la par, Félix Salgado Macedonio se ha vuelto una de las problemáticas más duras de resolver para el grupo político, especialmente porque el INE resolvió echar atrás la candidatura del morenista de forma definitiva.

La figura del ahora ex candidato se muestra claramente el “sentimiento íntimo de la organización”, señaló el periodista (Foto: Cuartoscuro)

Tras la resolución, Salgado Macedonio amenazó directa y públicamente a los siete consejeros del INE que votaron en su contra: “Si no se reivindican, los vamos a hallar”, incluso hubo ataúdes con imágenes de los consejeros, una corona de flores junto a la imagen del titular de la dependencia, Lorenzo Córdoba, y una multitud que reclamaba por la cancelación de la candidatura.

“La bravuconada no fue circunstancial: él es una muestra desembozada de un proyecto autoritario oculto bajo el poncho del caciquismo paternalista”, aseveró el periodista de The New York Times. Agregó que la violencia tanto discursiva como en actos debería ser condenada y actuar de oficio sobre Macedonio por las amenazas emitidas. “Morena debiera cortar vínculos y expulsarlo del partido. Pero no sucederá, pues Macedonio es Morena”, aseguró.

Fonseca además aseguró que en la figura del ahora ex candidato se muestra claramente el “sentimiento íntimo de la organización”, el cual aborda como un caudillismo conservador de otra época, que es incapaz de convivir con la prensa, la oposición y la sociedad civil, además de las instituciones instituciones democráticas del siglo XXI.

Agregó que AMLO presenta un “comportamiento paranoico”, pues aunque tiene altas oportunidades de obtener la mayoría absoluta en las elecciones, no ha parado de sugerir que las autoridades electorales tienen el objetivo de arruinarla el plan.

Salgado Macedonio ha amenazado públicamente a los consejeros del INE que votaron en contra de su candidatura (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, recalcó que el gobierno de López Obrador “cree que la justicia debe ser permeable a las decisiones presidenciales”, lo cual habría quedado claro en el momento que el presidente propuso dejar la candidatura de Salgado Macedonio a la suerte de una encuesta telefónica.

Finalmente, el periodista de NYT recordó que AMLO y Donald Trump cuentan con características muy similares, pues ambos atacaron el sistema desde los márgenes y “llevaron la discusión política a un territorio dominado por sus ocurrencias y enemistades”.

Sin embargo, ante todo, aseguró que es riesgoso asegurar que se generará una crisis institucional en México, “pero las señales no pueden desdeñarse, el país está en riesgo”.

