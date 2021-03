“No tiene ética”: AMLO arremetió contra The New York Times por reportes sobre su gobierno

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la publicación, en primera plana, que el diario estadounidense The New York Times sacó este miércoles respecto al mandatario y el caso Félix Salgado Macedonio. Consideró que el medio no tiene ética, pero no es el único, sino señaló que también El País, el Wall Street Journal han tratado de encasillarlo antifeminista, cosa que dijo, es una mentira.

“Ayer el New York Times se lanza en contra de nosotros hablando de que estamos en contra de las mujeres, es el New York Times, pues no tiene ética, y así también el Wall Street Journal y El País ya ni hablar”, dijo el mandatario mexicano.

El periódico estadounidense afirma que los señalamientos de violación contra Salgado Macedonio dividen a Morena, partido del presidente López Obrador.

