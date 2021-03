“Como las ranas pidiendo rey”: AMLO arremetió contra Krauze por pedir intervención de Biden en México

Enrique Krauze y Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el historiador y escritor Enrique Krauze, quien en días pasados escribió un artículo en el diario The New York Times titulado “¿Puede Biden ayudar a contener el declive democrático de México?”.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador cuestionó que un ciudadano pida la intervención de un gobierno extranjero en asuntos que “solo competen a los mexicanos”.

“Nuestros adversarios -que no son nuestros enemigos porque nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos-, nuestros adversarios, los conservadores están muy molestos y hacen mucho coraje y cuestionan todo lo que hacemos y a veces hacen el ridículo. Por ejemplo, y ya no voy a seguir mencionándolo, ya solo esta vez, pero imagínense un escritor, Enrique Krauze, pidiéndole al presidente (Joe) Biden que me regañe (risas). ¿Cómo un ciudadano mexicano, pero acá en especial en este caso, un intelectual orgánico va a pedir a un gobierno extranjero que intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos?”, señaló.

López Obrador aseguró que todo esto se debe a que sus adversario están desesperados.

La polémica entre ambos personajes surgió después de que los opositores de López Obrador publicaran una carta en contra del mandatario. (Foto: Cuartoscuro)

“¿Cómo explico esto? Por la desesperación. Yo recuerdo que está probado, nunca digo nada sin tener pruebas, cuando estaba la guerra sucia en el 2006 que decían que yo era un peligro para México los que se sentían dueños del país -los que no querían los cambios, los mismos que tenemos ahora de opositores nada más que ahora ya sin máscaras-, un Cardenal mexicano le pidió a un embajador de EEUU para que interviniera para que yo no ganara, así como se los estoy diciendo (...)”, dijo.

“Hace poco, el de la Coparmex, estaba un señor De Hoyos, Gustavo de Hoyos, fue a España o se comunicó con el rey para pedirle lo mismo, que vinieran aquí a regañarme (...)”, señaló.

“(...) Entonces es una actitud de ir a pedir que intervenga en nuestro país, son como las ranas pidiendo rey, se les olvida que estamos en una República democrática, que son los mexicanos los que decidimos”, sentenció.

El pasado 16 de marzo, el escritor Enrique Krauze publicó el polémico artículo de opinión en el marco del 200 aniversario de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos. En el texto, el historiador señala que Joe Biden podría “persuadir” a López Obrador en ciertos aspectos de interés común, por nombrar uno de ellos la pandemia.

“El año 2022 marcará el doscientos aniversario de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos. Pero antes de que podamos celebrar esta importante fecha, debemos trabajar para salvaguardar la libertad, la democracia y el Estado de derecho en México, bajo el régimen personalista del presidente Andrés Manuel López Obrador”, arranca el artículo.

El autor continúa señalando que mientras en el vecino del norte se busca fortalecer la institucionalidad de la democracia liberal, “la joven democracia mexicana, encabezada por un líder populista que atiza la polarización, continúa declinando bajo su deriva autocrática. Este fenómeno podría ahondarse si su partido triunfa en las elecciones legislativas intermedias, que se llevarán a cabo en junio”.

Imagen de archivo (FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO)

Y precisamente ahí el autor devela el núcleo de toda su opinión: los próximos comicios de junio y la posibilidad de que el partido oficialista Morena mantenga su mayoría en el Congreso.

Enrique Krauze enlista una serie de calificativos para respaldar el riesgo por el que cree necesaria la participación de Biden.

“López Obrador, sencillamente, no cree en el Estado de derecho para resolver los problemas de México. Por el contrario, se comporta a veces como si él encarnara al Estado y a la ley (...) López Obrador también polarizó a su país, degradó el lenguaje político, mintió, defendió su realidad alternativa contra las ‘noticias falsas’, atacó a la prensa, insultó a los críticos, subordinó al Senado, evadió la transparencia, incrementó su control sobre el sistema de justicia, imperó sobre su partido y desacreditó al sistema electoral”, aseguró Krauze.

Para el escritor, sencillamente, si el partido del presidente se queda con la mayoría de las curules de diputados, “México será gobernado por una nueva versión autocrática del PRI”. E indicando que durante el siglo pasado Estados Unidos se mantuvo ajeno al sistema autoritario de México, “Biden debe repensar esa vieja actitud”.

Krauze explicó que, independientemente de los resultados de las próximas elecciones en México, una intercesión del presidente estadounidense podría resultar beneficiosa.

“Biden puede limitar las tendencias autoritarias de López Obrador y promover un enfoque de moderación que sería mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales y para los propios mexicanos. Biden ha insistido con razón en la unidad como el camino hacia adelante entre vecinos. En su discurso de inauguración lo dijo claramente: ‘Comencemos por escucharnos unos a los otros. Por oírnos los unos a los otros, por mostrar respeto los unos hacia los otros”, subrayó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, sobre todo de parte de los seguidores del presidente mexicano , quienes se molestaron por la insinuación de que a México le haría bien la intervención de Joe Biden, al tiempo que le reclamaron que no haya publicado algo así en otras administraciones.

