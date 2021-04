“¿Cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo?”: el polémico mensaje publicado por Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en una de las figuras más polémicas de redes sociales (Foto: Henry Romero/Reuters)

Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, se ha convertido en una de las principales figuras polémicas de las redes sociales. Sus múltiples conflictos con políticos y personalidades de la televisión, así como sus polémicos comentarios, lo colocan en el ojo del huracán cada ocasión en la que emite un nuevo mensaje.

Esta vez no fue la excepción, pues el millonario compartió a través de su cuenta de Twitter una controvertida publicación sobre el comunismo y su relación con la educación de los hijos de cada persona.

“Me parece un mensaje muy interesante en el contexto actual... ¿Ustedes qué opinan?. Creo que debemos educar a nuestros hijos para que entiendan, qué hay decisiones que son importantes... y que debemos evaluar bien, antes de tomarlas”, redactó.

Con este tuit cuestionó al comunismo (Foto: Twitter/RicardoBSalinas)

El tuit fue acompañado con una imagen que, en letra grande, cuestiona “¿Cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo?”, y en su contenido toca puntos como la supuesta repartición de bienes que se da con este sistema político.

“Ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio. Cuando termine págale $100. Después quítale $70 y repártelo entre sus hermanos (que no hicieron nada) y dile que él tiene demasiada riqueza. Repite el procedimiento hasta que entienda”, es lo que incluye la imagen.

Entre las respuestas, un usuario publicó la captura de pantalla de un tuit anterior, el cual eliminó casi al instante, donde se preguntaba “¿Cómo ven la idea de educar a nuestros hijos para que entiendan por las buenas y no las malas?”, con una imagen similar a la que sí quedó registrada en su perfil.

Aquel sujeto indicó que la había borrado “porque no le gustaron las respuestas”, pero entre las demás declaraciones hechas por el empresario, afirmó que la había quitado sólo porque “esta me gustó más”, haciendo referencia al tuit que mantuvo.

Primero colocó este mensaje el cual borró momentos después (Foto: Twitter/RicardoBSalinas)

Posteriormente, el presidente de Grupo Salinas realizó una segunda publicación en la que, sin hacer referencia a su mensaje sobre el comunismo, informó que, hace lo que él quiera, sin importar la opinión de los demás.

“Para mis seguidores, yo hago lo que me de la gana y al qué no le guste, ni modo. Yo vivo como vivo... ídem. Respeto a todos los que no piensan o viven como yo, es su libertad. No les voy a decir cómo vivir, a lo mucho intentaré ayudarlos. Y no debemos ofendernos unos a otros”, sentenció en su tuit.

Un mensaje similar fue otorgado por el dueño de las tiendas Elektra apenas este 15 de abril, cuando inauguró el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, pues aseguró: “Estoy convencido de que una de las muy malas ideas que circulan por ahí, por todas partes hoy en día, es este señalamiento de la desigualdad como el principal problema de nuestras sociedades, es una muy mala idea”.

El millonario aseguró que hace lo que le da la gana sin importar la opinión de los demás (Foto: Twitter/RicardoBSalinas)

Sus declaraciones ocurren una semana después de revelarse la lista de Forbes que lo sitúa como el tercero más rico de México con una fortuna estimada de 12,520 millones de dólares (USD) en 2021, solo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México.

Mientras la riqueza de Salinas Pliego creció 7 % en 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calculó un aumento de hasta 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos para un total de 70.9 millones, que significa el 56.7 % de la población.

El fundador del Grupo Salinas, que incluye empresas de medios como TV Azteca y financieras como Banco Azteca, consideró que la desigualdad “es una condición natural de la vida y del ser humano”.

