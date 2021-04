“En mi casa hago lo que me dé mi gana”: Salinas Pliego reaccionó furioso a polémica por foto sobre el INE

Salinas Pliego recientemente publicó su opinión sobre en INE (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Ricardo Salinas Pliego llamó mentirosa a la periodista Cecilia Soto y la retó a demostrar que en sus tiendas de Banco Azteca se está proyectando publicidad en contra del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, el empresario señaló que la imagen que está divulgando fue de la quincena pasada y en uno de sus corporativos de Grupo Salinas.

“No sea mentirosa @ceciliasotog, esa foto que compartió el portal mugriento de @sdpnoticias no es en todas las sucursales de @BancoAzteca, fue en el corporativo de @gruposalinas, fue hace 15 días y en “mi casa” yo hago lo que me de mi gana hacer y comparto lo que quiera compartir”, aseveró desde su cuenta de Twitter.

Y es que varias horas antes la comunicadora publicó la fotografía de unas pantallas que proyectaban el siguiente mensaje: “El INE debe morir y desaparecer. Si queremos construir un país democrático y próspero debemos comenzar”, acompañado de una imagen editada del edificio del organismo en llamas y destruido.

La comunicadora publicó la fotografía de unas pantallas que proyectaban el siguiente mensaje: “El INE debe morir y desaparecer"(Foto: Twitter)

Sin embargo, el anuncio fue para promocionar la entrada que el empresario escribió el 29 de marzo en su blog.

Además, defendió que el promocional fue proyectado en su corporativo y no en sus locales bancarios que por lo regular se encuentran en las tiendas Elektra, las cuáles también le pertenecen.

“O mándeme pruebas de una sucursal con la foto y le ofrezco una disculpa pública, pero si no tiene ninguna yo si le puedo subir una con las pruebas de que es mi corporativo... a ustedes hasta lo que no se comen les hace daño, por eso están jodidos jajaja”, finalizó su mensaje el empresario.

En su columna, que también fue publicada en El Universal, enumera más de 10 razones por las que considera que el organismo debería desaparecer.

Imagen de blog del empresario (Foto: Captura de pantalla Blog Salinas Pliego)

Su primer punto, es porque “el INE se encuentra ‘secuestrado’ por los dueños (partidos políticos); protege intereses oscuros, opacos; no es democrático y no representa de ninguna manera los intereses de la sociedad. Es más bien una figura muy lejana de las personas, incluso más que las figuras de los políticos.”

Además, acusa que quienes manejan el INE responden por sus propios intereses. En ese sentido, asegura que los consejeros son elegidos por esos “dueños” para encarnar un " sistema donde la democracia se maneja a través de negociaciones políticas y no como voluntad expresa de la sociedad.”

En otros puntos señala que la Institución comete actos ilegales para favorecer a los suyos, y por lo tanto, silencia a la población, a los candidatos, a los medios de comunicación e incluso al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Salinas es cercano al presidente Andrés López Obrador y miembro de su Consejo Asesor (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el ejecutivo federal ha estado envuelto en varios conflictos con el INE. Recientemente dijo que terminando el proceso electoral enviará iniciativas para “ahorrar porque no son buenos los antecedentes de los que están ahora”, acusando que son una “simulación”.

“Yo no confío en el INE, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 2018 fue por el pueblo porque la gente salió a votar y cuidar el voto. Ellos (INE), nos robaron la elección (en 2006), nos robaron la presidencia y se prestaron al fraude”, recordó.

Además, se relaciona con el hecho de que el INE le ha negado dos veces la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, que pese a estar acusado por abuso y acoso sexual ha sido fuertemente apoyado por Morena y López Obrador.

Asimismo, es de señalar que Salinas Pliego tiene buenas relaciones con el mandatario tabasqueño, e incluso se ha llegado a decir que es el “empresario consentido” del Gobierno.

