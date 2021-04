El pilar clave del emporio: quién es la esposa de Ricardo Salinas Pliego

María Laura Medina y Ricardo Salinas Pliego llevan 20 años juntos. Foto: Instagram @marialauramedinadesalinas

El tercer hombre más rico de México y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien tiene una fortuna de 12 mil 520 millones de dólares está casado con la diseñadora de interiores María Laura Medina, desde hace ya 20 años.

Medina es originaria de Guadalajara, Jalisco, y nación un seis de septiembre de 1970. Creció en aquél estado, pero a los 24 años, en 1994, decidió mudarse a la Ciudad de México, en donde entró a trabajar en TV Azteca, empresa en la que conocería el amor.

En la televisora, propiedad de quien más tarde sería su esposo, se desempeñó como directora de ventas nacionales de los programas producidos ahí. Sin embargo, su amor por el diseño de interiores, carrera que estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la llevó a seguir haciendo trabajos también de ese tipo en sus tiempos libres.

En 2001 se casó con el magnate Salinas Pliego, con quien formó una familia conformada por ellos y tres hijos, dos de ellos, gemelos. Era el segundo matrimonio del empresario, pues anteriormente ya había contraído nupcias. Aunque la pareja vivía en la Ciudad de México, María Laura Medina visitaba con frecuencia Guadalajara, en donde un día se encontró con un showroom llamado Esencial, el cuál llamó su atención, pues descubrió que en ese lugar podía comprar muebles de distintas marcas reconocidas, que en ningún otro lugar de México encontraba. Por eso, propuso traer el proyecto a la Ciudad de México.

La esposa del magnate es originaria de Guadalajara, Jalisco. Foto: Tomada de Instagram @marialauramedinadesalinas

En la capital abrió tres sucursales de Esencial, y en 2014, junto a su amiga Paola Saad, lanzó una marca de ropa turca llamada BNG. Actualmente, en las tiendas Esencial se pueden encontrar la línea de ropa y productos de belleza para el cuidado diario.

En 2018, la esposa de Salinas Pliego anunció que le habían detectado cáncer de mama, afortunadamente a tiempo.

Fue el 20 de abril de hace ya tres años, que la socialité informó que le habían detectado cáncer de mama, por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram. En un texto que compartió, con un par de imágenes, dijo que fue gracias a su instinto que pudo detectar a tiempo la enfermedad.

“Muchos la describen a la suerte como el estar preparados para no dejar pasar las oportunidades que la vida nos va poniendo de frente. Yo añadiría el hacer caso al instinto, además el usar nuestras destrezas y habilidades pueden ser factores determinantes para tener buena suerte. Quiero compartir que hace unos días tuve la suerte de ser tempranamente diagnosticada con cáncer de mama. Mi instinto y ese sensación de urgencia de que costara lo que costara movería mi agenda y no saldría a vacaciones de Semana Santa sin antes haberme quitado ese gran pendiente que había relegado al final de mi lista de cosas urgentes que hacer; si.....hablo de mi mastografía y el poder palomear sería un descanso”, posteó la esposa de Salinas Pliego.

Dijo que tras enterarse de que tenía la desafortunada enfermedad, vivió miedo e incertidumbre, y que en su familia no había ese historial.

En 2018 dio a conocer que le habían detectado cáncer de mama, que logró superar un año después. Foto: Tomada de Instagram

“La suerte jugó un papel muy importante al conjugarse una serie de factores que nos llevaron al hallazgo de un pequeño tumor qué por su naturaleza es difícil detectar y el cual resultó no ser benigno después de ser biopsiado y analizado. Imaginen los últimos días de vacación qué pase cuando me hablaron para dar la noticia. El miedo y la incertidumbre invaden de pronto pues son cosas que piensas no pueden pasarte a ti. En mi familia no hay ese historial. Sin embargo todo se veía muy fácil de resolver con una cirugía ambulatoria, tratamiento médico y a reserva de los resultados de los siguientes estudios, con eso al parecer estaría bien”, mencionó en el mensaje.

Dijo que veía con buena suerte el haber detectado la enfermedad a tiempo, pues tenía la oportunidad de que con una operación le retiraran ambas mamas, y posteriormente, reconstruir y sanar.

“Ustedes se preguntarán porque lo veo como buena suerte? bueno pues por la única razón de estar detectado A TIEMPO y con eso, tengo la increíble oportunidad de que con una operación mucho más complicada al remover ambas mamas y haciendo una reconstrucción, sanar por completo”, dijo al dar la noticia.

Tras darse a conocer la noticia, su esposo también posteó un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a quienes preguntaron por la salud de María Laura, y dijo que era una “guerrera” y un ejemplo de la detección temprana de la enfermedad.

María Laura Medina es muy activa en redes sociales, en donde comparte momento que vive al lado de su familia. Foto: Tomada de Instagram

“Muchas gracias a todas las personas que han preguntado por el estado de salud de mi esposa. María Laura es una guerrera. Un ejemplo de que la detección temprana del cáncer incrementa las posibilidades de vencerlo. Invito a todas las mujeres a realizarse revisiones médicas de forma periódica. Con la detección temprana se puede ganar la batalla al cáncer”, posteó el presidente de Grupo Salinas.

En 2019, María Laura superó la enfermedad.

En su cuenta de Instagram es muy activa. Publica imágenes de momentos que comparte con su familia, viajes y fechas importantes. La última publicación que tiene es una fotografía con su marido, en Punta Cana, en República Dominicana, en donde se graba el programa Exatlón, transmitido por TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: