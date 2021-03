Yo no soy ningún payaso, pero tú sí eres un corrupto: el retador mensaje de Samuel García a Adrián de la Garza en NL

Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García (MC) y Adrián de la Garza (PRI) (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no soy ningún payaso, pero tú si eres un corrupto”, fue la enérgica respuesta del candidato a la gubernatura de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, dirigida a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, luego de que es le lanzara un exhorto en el que le pedía realizar una contienda “sin payasas”, insistiendo en que la campaña debía tomarse con seriedad.

Asimismo lo retó a debatir sus propuestas con él. “Ahora, si quieres hablar de propuestas, te reto a un debate mañana mismo y donde tú quieras, porque yo sí tengo un proyecto para Nuevo León, que ya hasta está publicado”, agregó García en un mensaje publicado este domingo a través de su cuenta de Twitter.

(Twitter: @samuel_garcias)

Además, el candidato del partido naranja remató su contestación con señalando: “La diferencia entre tú y yo, es que yo me he preparado toda mi vida y he trabajado para ser gobernador, mientras que tú, además de corrupto, sólo eres un mal policía. Quiubo, ¿Dónde nos vemos?”.





Información en desarrollo