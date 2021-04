En Guanajuato 87 adultos mayores se contagiaron de COVID-19 pese a estar vacunados

Adultos mayores reciben la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Al menos 87 adultos mayores fueron diagnosticados con COVID-19 luego de haber sido vacunados en el estado de Guanajuato.

La Secretaría de Salud local, informó que de los 87 casos reportados, 76 habían recibido la primera dosis del antígeno y 11 ya contaban con el esquema completo de inmunización (dos dosis).

Juan Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, detalló que los casos fueron registrados en las ciudades de León, Irapuato y Celaya, las cuales tienen una mayor densidad de población.

“Identificamos, por ejemplo, que en plataforma había 76 casos de pacientes que habían recibido una dosis de vacuna contra el COVID y que habían salido como tales confirmados… yo creo que esta parte es muy importante que la comentemos, lo que representa un 13%; y aquellos que habían recibido dos dosis, también encontramos 11 casos confirmados a COVID. Es muy importante bueno que a pesar que hayan sido casos confirmados e identificados, estamos hablando de un total de 87”, señaló Gastelum durante una entrevista para TV4.

Los adultos mayores han recibido la vacuna contra COVID-19 en México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Los casos fueron identificados a través del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo personas de entre 60 y 69 años de edad las afectadas.

El funcionario recordó que aunque la vacuna protege y previene el riesgo de que se agrave la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, las personas aún pueden contagiarse.

Señaló que, posiblemente los vacunados sintieran una falsa sensación de seguridad que los llevó a dejar de aplicar las medidas sanitarias en su vida diaria como lo es el uso del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y uso de gel antibacterial.

“A pesar de que estemos vacunados, en algún momento seguimos teniendo cierto riesgo, por eso es muy importante seguir las recomendaciones y obviamente seguirnos cuidando, porque esto no nos exime de que en ningún momento podamos, a pesar de no enfermar de gravedad y no fallecer, qué es lo que queremos evitar, en algún punto también podemos contagiar”, expresó.

Los cuidados deben seguir aún después de la vacuna (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Según Gastelum, hasta el día de ayer se aplicaron más de 500 mil vacunas acumuladas contra COVID-19 a adultos mayores en los 46 municipios que conforman la entidad.

Señaló que los adultos mayores que habitan en Cortázar, Ocampo, Silao, San Francisco del Rincón, San Diego de la Unión, Cuerámaro, Manuel Doblado, Pueblo Nuevo, ya recibieron el esquema completo de vacunación.

Datos de la Secretaría de Salud local indican que la entidad ha registrado desde el inicio de la pandemia 130 mil 694 casos confirmados acumulados y 107 mil 757 defunciones acumuladas.

Hasta este 15 de abril se registraron 211,213 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus en México. Esto quiere decir que en 24 horas se agregaron 401 nuevos fallecimientos a la estadística nacional.

Un adulto mayor es vacunado contra la covid-19 durante una jornada de inmunización (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Detectaron que tras las vacaciones de Semana Santa hubo un aumento en la positividad en estados como Baja California Sur, Chihuahua y Guerrero, entre otros.

Por su parte, en la Ciudad de México informaron que la positividad de COVID-19 se mantiene en 10%, lo que consideraron que es una buena noticia.

Cabe recordar que tras la vacunación del personal sanitario de primera línea de atención COVID-19 y de los adultos mayores, el gobierno de México planea inmunizar a las personas que tienen entre 50 y 59 años de edad. Asimismo, se determinó que en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde existen condiciones favorables para el retorno a clases presenciales, se aplicará el antígeno al personal educativo.

