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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

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06:33 hsHoy

Pronóstico de temperaturas máximas hoy:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Colima, Jalisco (sur), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
06:14 hsHoy

Pronóstico de lluvias hoy:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (este) y Jalisco (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (norte), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (centro y norte), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Monumento del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, una avenida con lluvia, vehículos y peatones, edificios y un cielo naranja al atardecer.
Una lluvia vespertina baña el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, donde el Ángel de la Independencia se ilumina al atardecer entre vehículos y peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:00 hsHoy

Este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Baja California. También se esperan tormentas en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país. En contraste, el norte tendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde. El noreste de Baja California registrará temperaturas superiores a 45 °C. La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Vista satelital de la Tierra que muestra México y Centroamérica, áreas de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe con extensas nubes blancas
Este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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