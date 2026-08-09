EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Baja California. También se esperan tormentas en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país. En contraste, el norte tendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde. El noreste de Baja California registrará temperaturas superiores a 45 °C. La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.