SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

SSPC desmantela red de fraude con apoyo de IA; congelan más de 2 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el uso de Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta para fortalecer la investigación criminal, la inteligencia policial y la prevención de delitos cibernéticos en México.

Como parte de estos avances, autoridades lograron detectar una campaña de fraude que utilizaba la imagen de diversos funcionarios de alto nivel mediante videos manipulados con Inteligencia Artificial, con el objetivo de promover falsas inversiones a través de un supuesto portal informativo.

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El trabajo coordinado entre distintas instituciones permitió identificar a 12 personas físicas y una persona moral presuntamente relacionadas con la red financiera. Además, como parte de las investigaciones, fueron congelados más de 2 millones de dólares vinculados con las operaciones detectadas.

Inteligencia Artificial ayuda a combatir fraudes cibernéticos

Se realizó 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social

Los resultados fueron presentados durante el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, organizado por la SSPC mediante la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

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Durante la conferencia “IA y seguridad ciudadana”, Patricia Chávez Obregón, directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, explicó que las nuevas tecnologías permiten fortalecer las capacidades de las autoridades para detectar amenazas y generar líneas de investigación.

La funcionaria detalló que el desmantelamiento de la organización que difundió videos manipulados mediante Inteligencia Artificial de la Presidenta de México, del titular de la SSPC y de la gobernadora del Banco de México, fue posible gracias a la coordinación de las 54 Unidades de Policía Cibernética del país.

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A esta investigación se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que realizó el seguimiento de los recursos enviados hacia distintos países, con lo que se logró identificar parte de la estructura financiera relacionada con la operación.

SSPC monitorea redes sociales y fuentes abiertas

Una infografía detalla las cinco amenazas más comunes en redes sociales: extorsión, fraude digital, acoso cibernético, ataques de fuerza bruta y suplantación de identidad, con datos de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chávez Obregón señaló que desde junio de 2025, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial recibió nuevas atribuciones en materia de investigación y quedó integrada por siete unidades especializadas en delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, delitos transnacionales y delitos cibernéticos.

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Entre sus tareas se encuentra el monitoreo permanente de redes sociales y fuentes abiertas, con el propósito de detectar posibles incidentes cibernéticos, generar líneas de investigación y solicitar información a proveedores de servicios cuando existen elementos suficientes.

Cuando las investigaciones reúnen los elementos necesarios, las autoridades presentan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las carpetas de investigación.

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Plan Kukulkán utilizó IA durante el Mundial

La directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, Patricia Chávez Obregón (SSPC)

Otro de los ejemplos presentados fue el Plan Kukulkán, implementado durante la justa mundialista. En este operativo, las entidades sede incorporaron herramientas de Inteligencia Artificial para apoyar la identificación de rostros, vehículos y objetos.

De acuerdo con la funcionaria, este tipo de tecnología representa una oportunidad para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de las instituciones de seguridad, particularmente ante delitos que utilizan herramientas digitales para cometer fraudes o engañar a la población.

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Mientras continúa el fortalecimiento del marco jurídico relacionado con la Inteligencia Artificial, la SSPC mantiene acciones de prevención mediante la emisión de alertas cibernéticas, las cuales son difundidas a través de sus canales oficiales y compartidas con las entidades federativas.

El uso de IA, señaló la dependencia, busca convertirse en un elemento adicional para anticipar amenazas, fortalecer las investigaciones y combatir nuevas modalidades de fraude digital y delitos cibernéticos.

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