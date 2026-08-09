Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Con el Tiloncito Chávez de inicio, el equipo de Leeroy Echteld logró sumar, mantener el arco intacto y arrancar la campaña arriba en la clasificación con buenas sensaciones. (X/ @AZAlkmaar)

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El inicio de la Eredivisie 2026-27 trajo consigo una noticia alentadora para el futbol mexicano: Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar y participó en la victoria 2-0 sobre el ADO Den Haag.

El lateral de 22 años confirmó que su lugar en Europa no es pasajero, sino parte de un proceso de consolidación que lo proyecta como referente en la banda izquierda de la Selección Mexicana.

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Mateo Chávez inició la Eredivisie 2026-27 como titular con el AZ Alkmaar y participó en la victoria 2-0 sobre el ADO Den Haag. (X/ @AZAlkmaar)

Su actuación no sólo reafirma la confianza de su entrenador, Leeroy Echteld, sino que también envía un mensaje claro: Mateo está listo para competir en un escenario internacional y convertirse en protagonista de una temporada que promete retos mayores.

Titularidad y confianza de Leeroy Echteld

El arranque de campaña mostró que Chávez es considerado pieza clave en el esquema de Leeroy Echteld:

Segundo partido consecutivo como titular , tras la Supercopa ante PSV.

73 minutos disputados , con orden defensivo y presencia ofensiva.

Cambio recurrente al 72-73’, administrando su desgaste físico.

El Tiloncito Chávez de a poco se adueña de la banda izquierda en el esquema de Echteld. REUTERS/Valdrin Xhemaj

Su continuidad en el once inicial confirma que el AZ lo ve como un jugador valioso para el certamen, capaz de aportar equilibrio y regularidad.

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La confianza del neerlandés es un respaldo que lo coloca como uno de los jóvenes más prometedores en la liga de Países Bajos, enviando un mensaje claro de que su rol no es circunstancial, sino parte de un plan a largo plazo.

Participación de Mateo durante el partido

Chávez no se limitó a defender; buscó constantemente sumarse al ataque y generar peligro:

Dos disparos en la primera mitad , mostrando ambición hacia el ataque.

Centro al 54’ , que derivó en un tiro de esquina y mantuvo la presión sobre el rival.

Colaboración en el 2-0, presente en la jugada que culminó con el gol de Calvin Stengs.

Mateo participó en la jugada del 2-0 que culminó con el gol de Calvin Stengs. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Además, ayudó a mantener el arco en cero, demostrando que su capacidad de ida y vuelta en ambos extremos del campo lo harán destacar. Este equilibrio lo perfila como un futbolista que puede adaptarse a distintos escenarios de competencia.

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Proyección internacional del Tiloncito

El triunfo inicial no sólo coloca al AZ en los primeros lugares de la clasificación, también refuerza la proyección de Mateo en Europa.

Clasificación a Europa League , gracias al título de Copa.

Calificaciones positivas en medios neerlandeses (6.8 – 7.3).

Reconocimiento tras el Mundial 2026, donde fue MVP contra Chequia.

Tras debutar con gol en el Mundial 2026, Chávez sigue sumando experiencia y confianza para consolidarse en la Selección Mexicana. REUTERS/Pedro Nunes

El futuro inmediato lo llevará al duelo contra FC Utrecht, donde buscará enlazar otra titularidad y consolidar su papel como referente mexicano en la Eredivisie. Su crecimiento constante abre la posibilidad de que pronto sea observado por clubes de ligas mayores.

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La temporada apenas comienza, pero el Tiloncito ya envía señales de que está listo para convertirse en protagonista y consolidar su nombre en el mapa internacional.