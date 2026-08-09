México
Agregar Infobae enGoogle

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Usó una red de cómplices para recolectar efectivo en suelo estadounidense y mandar los fondos a México, llevándose un porcentaje de cada transferencia completada

Una sala de tribunal con un hombre de traje detrás de un podio, dos banderas, una mesa con fajos de billetes, un mazo y monedas de criptomonedas.
Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en una corte de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense, fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.

PUBLICIDAD

Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU. Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones.

Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

PUBLICIDAD

El mexicano organizó el lavado con una red de cómplices

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos. Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico.

Los dólares eran recolectados por la red criminal. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Sam Mircovich
Los dólares eran recolectados por la red criminal. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Sam Mircovich

Una vez que los cómplices entregaban el efectivo, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión, es decir, un porcentaje del monto total lavado.

El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.

La DEA de Detroit coordinó la investigación con oficinas en México, Texas, Illinois y Ohio

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingés) también en Detroit. Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso.

La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington, Kentucky. La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red que Gordiano Valenzuela operó.

El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de la iniciativa federal para desmantelar cárteles transnacionales

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF. Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero.

El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

Otro mexicano CEO de una casa de cambio también usó criptomonedas para lavar dinero del narco en Estados Unidos

El caso de Gordiano Valenzuela no fue aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia que operaba en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación.

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, ciudadano mexicano dueño de una casa de cambio en California, fue arrestado en Miami. (MoneyFlip)
Marcos Arturo Kleiman Tronllan, ciudadano mexicano dueño de una casa de cambio en California, fue arrestado en Miami. (MoneyFlip)

La investigación reveló que Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El dinero ilícito ingresaba al circuito financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo: Kleiman contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda. Pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas.

Temas Relacionados

CriptomonedasDEAEEUULavado de dineroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”