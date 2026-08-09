Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez y Flor Vigna pueden protagonizar el primer romance oficial de la temporada Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La segunda fiesta temática dentro de La Casa de los Famosos México 2026 colocó a Flor Vigna y Ese Pérez en el centro de la conversación.

Tras protagonizar una serie besos y gestos románticos durante la fiesta se desataron los rumores del posible inicio de un nuevo romance dentro del reality.

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Los gestos no quedaron únicamente en la Fiesta Temática, ya que tras la dinámica del día sábado por la mañana Flor y Ese compartieron momentos de complicidad durante el desayuno.

Ambos coincidieron en la barra del desayuno, en donde Pérez comentó que le gustaba abrazar a Vigna, por lo que la actriz y cante respondió que también le gustaba ser abrazada por él.

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Tras este momento de complicidad ambos se miraron para después alejarse un poco, sin embargo el momento entre ambos fue visto por todos sus compañeros.

Flor Vigna y Ese Pérez durante el desayuno (Captura de pantalla )

Ese Pérez compartió los hechos con sus compañeros

Tras el breve momento, los compañeros de Pérez lo cuestionaron sobre el momento que compartieron tanto en la fiesta como en el desayuno posterior a la dinámica.

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Pérez visiblemente nervioso no respondió, únicamente abordaba el tema de forma cómica, asegurando que eso quedaba entre los dos, únicamente señalando que a Flor Vigna le gustan sus abrazos.

“Le digo, me gustan tus abrazos, a mi igual me dice”, comentó Ese Pérez.

Ese Pérez compartió el momento de complicidad que vivió con Flor Vigna (Captura de pantalla )

Sin embargo, sus compañeros señalaron que el creador de contenido había sido conquistado totalmente por Flor Vigna.

El habitante más sorprendido por la historia fue Yahir, señalando que no se había percatado de que tanto Ese Pérez como Flor Vigna se habían enamorado.

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“Wey, se enamoraron, acabo de caer, no me había dado cuenta” comentó Yahir.

Ese Pérez compartió con sus compañeros los momentos de complicidad que vivió con Flor Vigna (Captura de pantalla )

La bendición de Yahir

Tras el breve encuentro, ambos se apoyaron para guardar parte de la comida, por lo que se encontraron a Yahir en la cocina.

Ese Pérez preguntó directamente: “Yahir, me das permiso de salir con tu hija”, haciendo referencia a Flor.

A lo que Yahir le dio su bendición, pero con una condición: “Ahuevo mijo, nada más no la uses”, generando así las risas entre los tres habitantes.

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Yahir aprobó la relación entre Ese Pérez y Flor Vigna (Captura de pantalla )

¿Cómo iniciaron los rumores?

Los rumores iniciaron después del juego de la botella, tras la serie de besos que los creadores de contenido compartieron durante la Fiesta Temática.

Las cámaras captaron a Ese Pérez y Flor Vigna “despidiéndose” fuera del vestidor de los habitantes.

Posteriormente Ese Pérez siguió a Vigna a su habitación para continuar besándola antes de que cada uno fuera a dormir a sus respectivos cuartos.

Durante una platica con Arantza Ruiz, Flor Vigna aseguró que incluso se besaron en lugares donde no había cámaras, haciendo referencia de un lugar que los habitantes tienen destinado para poder fumar.

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En ese lugar no hay cámaras, por lo que pasé ahí no es de conocimiento público, Vigna aseguró que solo fue un “piquito”: “Yo había ido al ‘así for you’, llega Ese y entonces me da un beso y yo le di un beso”.

Flor Vigna y Ese Pérez protagonizaron una serie de besos a lo largo de la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción en redes sociales

Las redes sociales estallaron con la evolución de este “shipeo”, asegurando que es una relación que no se esperaban, incluso llegando a mencionar que Vigna debería buscar algo mejor para ella.

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“Flor está en su era ‘Amar te duele’”

“Flor y Ese andan como niños de secundaría”

“Se nos viene ‘Amar te duele’ 2.0″

“¿Qué le pasa a Flor, cómo se besa voluntariamente con Ese?"

“El shipeo que nadie pidió ni imaginó”

“La parejita de la temporada terminó siendo Ese y Flor”

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, por lo que el nuevo e inesperado “shipeo” se podría convertir en una relación dentro de La Casa de los Famosos México 2026.