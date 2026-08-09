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Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Entre los presuntos criminales había dos mujeres; todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal

La detención derivó de un operativo interinstitucional en la zona serrana de Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa
La detención derivó de un operativo interinstitucional en la zona serrana de Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa
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Un operativo interinstitucional en la localidad de El Roble, en la zona rural de Mazatlán, Sinaloa, dejó este 8 de agosto un saldo de 28 personas detenidas —entre ellas dos mujeres— y el aseguramiento de 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 964 cartuchos y ocho chalecos tácticos con 16 placas balísticas.

Los detenidos y el material fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

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El arsenal decomisado se dividió en dos calibres: 2 mil 924 cartuchos del tipo 7.62x39 mm —el empleado en fusiles de asalto como el AK-47— y 40 del calibre .50, utilizado en armamento de mayor potencia. Los ocho chalecos incautados contaban con 16 placas balísticas en total, lo que indicaría que el grupo detenido operaba con equipo de protección de uso militar.

Personal del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron reconocimientos terrestres en El Roble

Las detenciones se produjeron durante reconocimientos terrestres en la localidad de El Roble. Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional encabezó las acciones en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.

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Vista en primer plano de las manos de una persona con piel morena esposadas, con las palmas juntas, sentada y vestida con jeans azules desgastados.
En total fueron 26 hombres y 2 mujeres los aprehendidos tras el despliegue federal en Mazatlán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de dependencias involucradas refleja el esquema de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa, mecanismo que agrupa a las principales autoridades federales y estatales de seguridad en la entidad para ejecutar operativos conjuntos en zonas rurales y urbanas del estado.

El Ministerio Público Federal asumió las investigaciones contra los 28 detenidos

Las 28 personas arrestadas, junto con las armas, los cargadores, los cartuchos y los chalecos balísticos, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Esa autoridad es la encargada de realizar las investigaciones y diligencias para determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos.

Entre los arrestados había dos mujeres. Un comunicado de prensa publicado por la Coordinación Interinstitucional Sinaloa en las redes sociales de la SSP no precisó la identidad de ninguno de los 28 detenidos ni el grupo delictivo al que presuntamente pertenecerían.

Gobierno Federal y estado reafirmaron acciones conjuntas de seguridad en Sinaloa

A través del comunicado oficial, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirmaron su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones de seguridad para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y combate a los delitos en beneficio de las familias sinaloenses.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que el número 9-1-1 está disponible para reportar emergencias, y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Mazatlán recibió a más de 2 mil elementos federales en menos de un mes

El operativo en El Roble se ejecutó el mismo día en que Mazatlán recibió mil 700 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad durante el periodo vacacional de verano. El personal naval extendió la vigilancia a zonas urbanas y comunidades rurales del puerto mediante patrullajes terrestres y a pie.

Semanas antes, el 23 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había reforzado el puerto con 900 efectivos adicionales tras una jornada en que Mazatlán registró siete asesinatos en menos de 24 horas. El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, precisó que esos elementos llegaron la madrugada del 22 de julio y se sumaron a los 400 militares que ya operaban en el municipio.

El puerto ha sido reforzado en materia de seguridad por la Defensa y la Marina. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
El puerto ha sido reforzado en materia de seguridad por la Defensa y la Marina. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Los dos despliegues, de distintas dependencias y con dos semanas de diferencia, muestran la velocidad con que el Gobierno Federal ha escalado su presencia en Mazatlán ante la persistencia de la violencia. La zona rural del municipio, donde ocurrió el operativo en El Roble, fue uno de los sectores que ambas estrategias contemplaron reforzar.

La presión sobre el puerto se origina en la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

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