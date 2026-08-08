México
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en México: Se reporta segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.7

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar
09:57 hsHoy

Se reportó un segundo sismo en Chiapas ahora de magnitud 4.7, localizado a 136 km al suroeste de Ciudad Hidalgo a las 03:13 horas, con latitud 14.02, longitud -93.22 y una profundidad de 15.7 km

09:47 hsHoy

Se reporta sismo de magnitud 4.3, localizado a 129 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 03:12 horas con una latitud de 14.04, longitud -93.15 y una profundidad de 16.1 km.

(SMN)
(SMN)
06:01 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Primer plano de un sismógrafo real con líneas sísmicas negras sobre un fondo desenfocado de la bandera de México en verde, blanco y rojo.
Un sismógrafo real registra líneas de actividad sísmica con la bandera de México, verde, blanca y roja, de fondo, representando el monitoreo de sismos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Temblor HoySismo en MéxicoSismoEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Sigue a detalle las últimas actualizaciones sobre la ceremonia de clausura de la competencia

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

Sigue lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: Doble ejecución en Nacajuca suma a la ola de violencia en Tabasco

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Ejecutan a dos hombres en Nacajuca: la violencia no da tregua en Tabasco

Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego en la vía pública, en una zona marcada por hechos delictivos recientes y operativos constantes de seguridad

Ejecutan a dos hombres en Nacajuca: la violencia no da tregua en Tabasco

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Te decimos todos los detalles para que estés enterado de todo lo que sucede en el reality de Televisa

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

ÚLTIMAS NOTICIAS

La felicidad de Daniela Celis por su nuevo desafío: “Voy a estar en el show de mis sueños”

La felicidad de Daniela Celis por su nuevo desafío: “Voy a estar en el show de mis sueños”

El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

Cómo evitar que las sábanas salgan arrugadas del lavarropas

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Así operaba una familia narco de la villa 1-11-14 que vendía droga en CABA y en el conurbano bonaerense: hay 8 detenidos

INFOBAE AMÉRICA

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

Las calles de Manhattan permanecerán cerradas por segundo fin de semana consecutivo debido al evento NYC Summer Streets

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento y qué tan frecuente es el turismo de parto en Estados Unidos?

DEPORTES

Oficial: River Plate confirmó la compra del pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid

Oficial: River Plate confirmó la compra del pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Las fotos de Jorge Messi, el padre y mentor del crack que marcó una era en el fútbol

La historia de Jorge Messi, el artífice silencioso que acompañó a su hijo para que cumpla sus sueños hasta llegar a la cumbre del fútbol mundial