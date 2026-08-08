Temblor hoy en México: Se reporta segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.7

09:57 hsHoy
Se reportó un segundo sismo en Chiapas ahora de magnitud 4.7, localizado a 136 km al suroeste de Ciudad Hidalgo a las 03:13 horas, con latitud 14.02, longitud -93.22 y una profundidad de 15.7 km
09:47 hsHoy
Se reporta sismo de magnitud 4.3, localizado a 129 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 03:12 horas con una latitud de 14.04, longitud -93.15 y una profundidad de 16.1 km.
06:01 hsHoy
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.