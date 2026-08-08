Temblor hoy en México: Se reporta segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.7

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Ejecutan a dos hombres en Nacajuca: la violencia no da tregua en Tabasco Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego en la vía pública, en una zona marcada por hechos delictivos recientes y operativos constantes de seguridad