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David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”

Cruz Azul vería con buenos ojos la millonaria venta de su capitán, pero el mediocampista mantendría la esperanza de cumplir su sueño en Europa

De acuerdo con el analista, el traslado hacia el Al Jazira podría frenar la exposición internacional y consolidación en el Tri de Lira. (Especial)
De acuerdo con el analista, el traslado hacia el Al Jazira podría frenar la exposición internacional y consolidación en el Tri de Lira. (Especial)
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El caso de Erik Lira continúa encendiendo el debate nacional. El mediocampista de Cruz Azul, en plenitud con 26 años, está en la mira del Al Jazira de Emiratos Árabes, que ofreció una cifra histórica para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, la decisión por el futuro del talentoso mediocampista aún no está tomada y las críticas no se han hecho esperar.

Mundial 2026 - México - Ecuador
La decisión sobre el futuro de Erik Lira sigue pendiente y la negociación entre Cruz Azul y Al Jazira permanece en suspenso. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Entre ellas, destaca la voz de David Faitelson, quien arremetió contra la posibilidad de que el “Pitbull” se marche a Medio Oriente, asegurando que sería un error deportivo y un retroceso en su carrera.

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El dilema entre lo económico y el sueño europeo

La discusión sobre el futuro de Lira no se limita a lo económico, sino a lo que representa para su desarrollo profesional.

  • Oferta árabe: Al Jazira habría puesto sobre la mesa cerca de 14 millones de dólares, cifra que Cruz Azul aceptaría.
  • Contrato millonario: el acuerdo incluiría cuatro años de vínculo y un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada.
  • Sueño europeo: Lira ha reiterado que su objetivo es jugar en Europa, y el AS Mónaco aparece como alternativa, aunque con una propuesta menor.
  • Decisión pendiente: el jugador aún no ha dado el sí definitivo, manteniendo la negociación en suspenso.
Especial
En Cruz Azul ya habrían aceptado la oferta millonaria del Al Jazira, pero la negociación se mantiene frenada. (Mexsport)

En este sentido, el dilema es claro: aceptar la seguridad financiera inmediata para él y su club o apostar por la trascendencia deportiva en una liga de élite.

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Las críticas de Faitelson

David Faitelson, fiel a su estilo, no se guardó nada y lanzó contundentes mensajes en redes sociales cuestionando la posible decisión de Lira: “Es por dinero. Por fútbol, es desperdiciar tu talento y tu momento…”, dejando claro que considera la opción árabe como un error.

Sus palabras reavivaron el debate sobre la ambición de los futbolistas mexicanos y la necesidad de dar el salto al máximo nivel: “Erik Lira tiene 26 años. Ir a Arabia Saudita, deportivamente, es perder el tiempo… Debe irse a Europa…”.

Faitelson comparó el caso de Lira con futbolistas de élite que van a ligas árabes en el declive de su carrera. (X/ @DavidFaitelson_)
Faitelson comparó el caso de Lira con futbolistas de élite que van a ligas árabes en el declive de su carrera. (X/ @DavidFaitelson_)

El conocido analista deportivo también comparó la decisión con la de futbolistas de élite que van a ligas árabes en el declive de su carrera: “Los grandes futbolistas del mundo van a ligas árabes en el declive de su carrera… Los grandes futbolistas mexicanos… ¿en su prime?”.

El impacto en Cruz Azul y la Selección

Más allá de la polémica, la decisión de Erik tendría repercusiones tanto en La Máquina como en la Selección Mexicana.

  • Para Cruz Azul: la venta sería histórica y representaría un ingreso récord.
  • Para Lira: elegir Arabia podría limitar su proyección internacional y su consolidación como referente del Tri.
La salida de Erik Lira impactaría a Cruz Azul rn lo económico y a la Selección Mexicana por su crecimiento como referente hacia el Mundial 2030. REUTERS/Daniel Becerril
La salida de Erik Lira impactaría a Cruz Azul rn lo económico y a la Selección Mexicana por su crecimiento como referente hacia el Mundial 2030. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, el futuro de Erik Lira sigue tambaleándose, y su elección será clave para entender hacia dónde apunta la nueva generación del futbol nacional.

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