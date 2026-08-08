Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Chivas perdió contra FC Dallas y corre peligro en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara corren el riesgo de quedar eliminadas de la Leagues Cup 2026. El equipo de Gabriel Milito perdió 1-0 contra el FC Dallas y sólo un milagro las mantendrá con vida de cara al cierre de la primera etapa.

El Rebaño Sagrado jugó bien en el PayPal Park pero le faltó definición en ataque. En cambio, FC Dallas buscó una jugada fundamental para batir el marco del Tala Rangel y ese instante apareció a los 72 minutos de tiempo corrido.

Dallas armó una jugada por banda izquierda, la zaga de las Chivas intentó robar el esférico pero en una serie de rebotes el local salió avante para lograr el gol del triunfo por conducto de Logan Farrington. 1-0 marcador final en San José, California.

¿Qué sucederá con Chivas?

Chivas empató con LAFC pero perdió en penaltis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Rebaño Sagrado todavía jugará un partido más en la Leagues Cup 2026, no obstante, en las próximas horas sabrá si se mantiene con vida o tendrá que jugar con suplentes para mantener el enfoque en el reinicio del Apertura 2026 de la Liga Mx.

Su rival será Seattle Sounders, quien enfrentará mañana a Querétaro FC. Por ahora, Chivas es noveno de la clasificación general del futbol mexicano, con un punto, aguardando a los partidos que restan para conocer su futuro en la Leagues Cup 2026.