Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara corren el riesgo de quedar eliminadas de la Leagues Cup 2026. El equipo de Gabriel Milito perdió 1-0 contra el FC Dallas y sólo un milagro las mantendrá con vida de cara al cierre de la primera etapa.
El Rebaño Sagrado jugó bien en el PayPal Park pero le faltó definición en ataque. En cambio, FC Dallas buscó una jugada fundamental para batir el marco del Tala Rangel y ese instante apareció a los 72 minutos de tiempo corrido.
Dallas armó una jugada por banda izquierda, la zaga de las Chivas intentó robar el esférico pero en una serie de rebotes el local salió avante para lograr el gol del triunfo por conducto de Logan Farrington. 1-0 marcador final en San José, California.
¿Qué sucederá con Chivas?
El Rebaño Sagrado todavía jugará un partido más en la Leagues Cup 2026, no obstante, en las próximas horas sabrá si se mantiene con vida o tendrá que jugar con suplentes para mantener el enfoque en el reinicio del Apertura 2026 de la Liga Mx.
Su rival será Seattle Sounders, quien enfrentará mañana a Querétaro FC. Por ahora, Chivas es noveno de la clasificación general del futbol mexicano, con un punto, aguardando a los partidos que restan para conocer su futuro en la Leagues Cup 2026.
Se terminó el partido
Las Chivas pierden contra FC Dallas y peligran su participación en las finales de la Leagues Cup 2026. El cuadro de Gabriel Milito cerrará la fase de grupos contra Seattle Sounders esperando un milagro para seguir en competencia.
Minuto 94: Última oportunidad para las Chivas
Córner que termina a las manos del portero del FC Dallas. El tiempo se acaba para el Rebaño Sagrado. Parece que será superado por el FC Dallas, todo puede ocurrir en los minutos finales.
Minuto 90: Se cumple el tiempo de juego
El cuarto asistente agrega 7 minutos más de partido. Nos iremos hasta el 97. Chivas debe anotar en la compensación para enviar la definición a los penaltis.
Minuto 88: Tiro de esquina para Guadalajara
Se alza Ángel Sepúlveda y a tiempo aparece el defensor del FC Dallas. Se llevó a cabo el córner y ahora ocurre una falta justo en el arco de esquina del FC Dallas, nuevamente habrá pelota quieta para Chivas.
Minuto 86: Se prende la afición de las Chivas
El público hace su labor de alentar a los futbolistas del cuadro tapatío, que no pretenden perder ante el FC Dallas. Es ahora para el Guadalajara.
Minuto 84: El partido está detenido
La afición de las Chivas enciende bengalas detrás de la puerta del Tala Rangel. El árbitro reunió a los equipos en medio campo y luego de varios segundos anuncia la reanudación del encuentro. Sin embargo, la porra arrojó las bengalas al campo y eso impide que se cobre el tiro de esquina.
Minuto 81: Cambio del FC Dallas
El local empieza a mandar gente en defensiva. Protegerán la ventaja en los últimos 10 minutos del segundo tiempo.
Minuto 77: Nuevas modificaciones para Chivas
Gabriel Milito enviará lo último que tiene al campo de juego. Jordan Carrillo suplanta a Omar Govea. Es ahora para Chivas el juego sigue su marcha en un saque desde la esquina, piden una mano a la hora del remate.
Minuto 75: Tarjeta amarilla
El árbitro amonesta al futbolista Kamungo del FC Dallas por hacer contacto sobre el Piojo Alvarado de las Chivas. Se cumple la última media hora y el Guadalajara sigue en desventaja por la mínima diferencia.
Minuto 72: ¡Gooooooooooooollllll de FC Dallas!
Finalmente cayó el gol. Una mala salida de las Chivas termina en gol de Farrington, el primero en su cuenta goleadora en la Leagues Cup 2026. FC Dallas 1-0 Chivas.