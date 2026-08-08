México
Agregar Infobae enGoogle

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

El Club Deportivo Guadalajara se quedará con un punto en la tabla faltando una fecha para terminar la primera ronda

Guardar
Once futbolistas del Club Deportivo Guadalajara posan para una fotografía grupal en un campo de fútbol. Visten uniformes rojos y blancos, excepto un portero con camiseta rosa.
Chivas perdió contra FC Dallas y corre peligro en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara corren el riesgo de quedar eliminadas de la Leagues Cup 2026. El equipo de Gabriel Milito perdió 1-0 contra el FC Dallas y sólo un milagro las mantendrá con vida de cara al cierre de la primera etapa.

El Rebaño Sagrado jugó bien en el PayPal Park pero le faltó definición en ataque. En cambio, FC Dallas buscó una jugada fundamental para batir el marco del Tala Rangel y ese instante apareció a los 72 minutos de tiempo corrido.

Dallas armó una jugada por banda izquierda, la zaga de las Chivas intentó robar el esférico pero en una serie de rebotes el local salió avante para lograr el gol del triunfo por conducto de Logan Farrington. 1-0 marcador final en San José, California.

¿Qué sucederá con Chivas?

Cinco jugadores de fútbol con camisetas a rayas rojas y blancas, números 34, 47, 28 y nombres como Hormiga, Vargas, F. González. Se aprecian logos Nutri y Akron. Fondo borroso.
Chivas empató con LAFC pero perdió en penaltis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Rebaño Sagrado todavía jugará un partido más en la Leagues Cup 2026, no obstante, en las próximas horas sabrá si se mantiene con vida o tendrá que jugar con suplentes para mantener el enfoque en el reinicio del Apertura 2026 de la Liga Mx.

Su rival será Seattle Sounders, quien enfrentará mañana a Querétaro FC. Por ahora, Chivas es noveno de la clasificación general del futbol mexicano, con un punto, aguardando a los partidos que restan para conocer su futuro en la Leagues Cup 2026.

03:12 hsHoy

Se terminó el partido

Las Chivas pierden contra FC Dallas y peligran su participación en las finales de la Leagues Cup 2026. El cuadro de Gabriel Milito cerrará la fase de grupos contra Seattle Sounders esperando un milagro para seguir en competencia.

03:09 hsHoy

Minuto 94: Última oportunidad para las Chivas

Córner que termina a las manos del portero del FC Dallas. El tiempo se acaba para el Rebaño Sagrado. Parece que será superado por el FC Dallas, todo puede ocurrir en los minutos finales.

03:06 hsHoy

Minuto 90: Se cumple el tiempo de juego

El cuarto asistente agrega 7 minutos más de partido. Nos iremos hasta el 97. Chivas debe anotar en la compensación para enviar la definición a los penaltis.

03:03 hsHoy

Minuto 88: Tiro de esquina para Guadalajara

Se alza Ángel Sepúlveda y a tiempo aparece el defensor del FC Dallas. Se llevó a cabo el córner y ahora ocurre una falta justo en el arco de esquina del FC Dallas, nuevamente habrá pelota quieta para Chivas.

03:02 hsHoy

Minuto 86: Se prende la afición de las Chivas

El público hace su labor de alentar a los futbolistas del cuadro tapatío, que no pretenden perder ante el FC Dallas. Es ahora para el Guadalajara.

03:00 hsHoy

Minuto 84: El partido está detenido

La afición de las Chivas enciende bengalas detrás de la puerta del Tala Rangel. El árbitro reunió a los equipos en medio campo y luego de varios segundos anuncia la reanudación del encuentro. Sin embargo, la porra arrojó las bengalas al campo y eso impide que se cobre el tiro de esquina.

02:57 hsHoy

Minuto 81: Cambio del FC Dallas

El local empieza a mandar gente en defensiva. Protegerán la ventaja en los últimos 10 minutos del segundo tiempo.

02:55 hsHoy

Minuto 77: Nuevas modificaciones para Chivas

Gabriel Milito enviará lo último que tiene al campo de juego. Jordan Carrillo suplanta a Omar Govea. Es ahora para Chivas el juego sigue su marcha en un saque desde la esquina, piden una mano a la hora del remate.

02:52 hsHoy

Minuto 75: Tarjeta amarilla

El árbitro amonesta al futbolista Kamungo del FC Dallas por hacer contacto sobre el Piojo Alvarado de las Chivas. Se cumple la última media hora y el Guadalajara sigue en desventaja por la mínima diferencia.

02:48 hsHoy

Minuto 72: ¡Gooooooooooooollllll de FC Dallas!

Finalmente cayó el gol. Una mala salida de las Chivas termina en gol de Farrington, el primero en su cuenta goleadora en la Leagues Cup 2026. FC Dallas 1-0 Chivas.

Temas Relacionados

ChivasLeagues CupLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

La Secretaría de Marina puso en marcha la Operación Sable para reforzar la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, ante la violencia generada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi permanecen en riesgo, mientras crecen los rumores sobre una posible doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 8 de agosto

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 8 de agosto

CFE restablece 62.1% de la luz en Cajeme tras fuertes lluvias y vientos en Sonora

Se mantiene un operativo en Cajeme para recuperar al 100 por ciento el suministro eléctrico afectado

CFE restablece 62.1% de la luz en Cajeme tras fuertes lluvias y vientos en Sonora

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

ÚLTIMAS NOTICIAS

Recuperar la jurisdicción para reconstruir la confianza

Recuperar la jurisdicción para reconstruir la confianza

“Me pasé la vida fingiendo que no me dolía”

El ladrillo se mete en la cancha financiera y cambia las reglas del juego

¿Cómo retomar un sendero de crecimiento en esta coyuntura?

Los amores de Carlos Monzón: infidelidad, violencia, celos y un femicidio que lo puso tras las rejas

INFOBAE AMÉRICA

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

DEPORTES

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

Los detalles del lado menos conocido de Jorge Messi: su pasión por la gestión deportiva y cómo llevó a Lionel a la cúspide del fútbol

El insólito día que un hincha jugó para el West Ham y nació la leyenda de “Titishev”