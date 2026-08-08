Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

Un joven de 22 años fue detenido por las autoridades de EEUU. Crédito: CBP

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Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles) detuvieron el pasado 3 de agosto a un mexicano de 22 años que intentaba ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego, con más de 7 kilogramos de fentanilo escondidos en el interior de una moto eléctrica.

Según un comunicado emitido por el CBP este 8 de agosto, cinco días después del golpe al crimen, el valor estimado del cargamento en el mercado negro asciende a 238 mil 32 dólares.

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Autoridades revelaron que el conductor llegó al cruce fronterizo a bordo de la moto marca Revoo, modelo 2024. Los agentes lo remitieron a inspección secundaria tras detectar irregularidades. Fue en esa revisión donde el operativo derivó en uno de los decomisos más llamativos registrados recientemente.

Rayos X y perro policía detectaron los paquetes bajo la parte trasera de la moto

Durante la inspección secundaria, un sistema de rayos X reveló anomalías en la zona trasera de la moto eléctrica. De forma simultánea, un perro policía de la CBP alertó a los agentes sobre exactamente la misma área del vehículo.

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La coincidencia entre la alerta canina y las anomalías detectadas por el sistema de imágenes llevó a los agentes a realizar una inspección física directa. Al desmontar la parte trasera, encontraron siete paquetes que contenían fentanilo blanco en polvo, con un peso total de 16.53 libras, equivalentes a poco más de 7 kilogramos.

Fue detenido un hombre de 22 años, quien intentó cruzar con la moto eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los narcóticos fueron confiscados junto con el ciclomotor Revoo 2024, un dispositivo de rastreo GPS y un teléfono celular que el conductor llevaba. La presencia del rastreador GPS sugiere que el vehículo podría haber sido monitoreado por terceros durante el cruce.

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El conductor fue arrestado en el lugar. Enfrenta un proceso federal por importación de narcóticos, delito que en Estados Unidos puede acarrear penas de prisión de hasta cadena perpetua dependiendo de la cantidad y las circunstancias del caso.

Hasta el momento las autoridades no han relacionado este golpe con algún grupo criminal de los que operan en la zona de Tijuana. Entre los cuales destacan en Cártel Arellano Félix, el Cártel Jalisco Nueva Generación y El Cártel de Sinaloa.

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“Los contrabandistas están empleando tácticas innovadoras”, advirtió la directora del cruce

Este 8 de agosto, un comunicado de prensa emitido por el CBP en su pagina oficial detalló que Mariza Marin, directora del puerto de San Ysidro, se refirió al operativo donde fue decomisado el fentanilo como un ejemplo de la evolución en los métodos de tráfico de drogas hacia la frontera norte.

“Los contrabandistas están empleando tácticas innovadoras para introducir drogas letales. A pesar de estos desafíos, los agentes se mantienen vigilantes y utilizan eficazmente su capacitación, sus perros policía y la tecnología no intrusiva para frustrar estos intentos de contrabando”, declaró Marin.

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Mariza Marin, directora del cruce de San Ysidro. Crédito: CBP

El uso de una moto eléctrica como vehículo de transporte de narcóticos representó, según la propia agencia, una táctica poco convencional. Los vehículos eléctricos de ese tipo tienen compartimentos y estructuras internas distintas a los vehículos de combustión, lo que puede dificultar la inspección visual directa.

El puerto de entrada de San Ysidro es el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo. Por ese punto ingresan a diario decenas de miles de vehículos y peatones procedentes de Tijuana. La CBP opera en ese puerto con agentes especializados, tecnología de detección y unidades caninas entrenadas para identificar narcóticos, explosivos y otras sustancias ilícitas.

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La agencia cuenta con más de 70 mil agentes desplegados en tierra, mar y aire a lo largo de todo el territorio estadounidense, y es considerada la mayor organización policial del país y la primera agencia unificada de gestión fronteriza del mundo.