México
Agregar Infobae enGoogle

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36452

Resultado: 85076

Tris De las Siete

Sorteo: 36451

Resultado: 39057

Tris Extra

Sorteo: 36450

Resultado: 12547

Tris De las Tres

Sorteo: 36449

Resultado: 2250

Tris Medio Día

Sorteo: 36448

Resultado: 99619

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”