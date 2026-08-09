Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Yahir señaló que durante su estancia ganaba únicamente 700 pesos a la quincena (Captura de pantalla )

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El cantante, Yahir reveló en La Casa de los Famosos México 2026 que trabajó casi tres años repartiendo y elaborando pizzas en Domino’s por 700 pesos la quincena antes de convertirse en uno de los cantantes de pop más escuchados de México.

El salario era tan bajo que las propinas se convertían en el ingreso real del trabajo, Yahir aseguró que la empresa lo sabía y lo institucionalizó, enseñando a los trabajadores a conseguir la propina.

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“No pagan bien, trabajé ahí hace 30 años, me pagaban 700 bolas a la quincena, pero lo que me dejaban eran un chingo de cursos para ganar propina. Te ponían videos y todo para ganarte la propina”, relató el cantante.

Yahir describió el proceso de elaboración de las pizzas cuándo él trabajaba, la masa era hecha a mano, se ponía en una charola perforada, se aplicaba la salsa a la masa e iniciaba recorrido por estaciones de montaje para ingresar la pizza nueve minutos exactos de horno.

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Yahir aseguró que el control de calidad era estricto y la responsabilidad recaía en el propio empleado.

“Si le veías burbujas a las orillas, tostada, deforme, mal hecha, tú mismo no la debes de mandar. La sacas, la reportas y te vas en chinga a meter otra. Las deformes te las comes”, dijo el intérprete de “La locura” en el programa.

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El equipo terminó aprovechando la regla a su favor: “Nombre, comíamos pizza, ya luego la hacíamos adrede mal”, confesó entre risas.

Yahir reveló que trabajaba en una cadena de pizzas y ganaba muy poco dinero (Captura de pantalla )

Los gerentes vigilaban uñas, uniforme y motocicleta

La presión no se limitaba a la cocina, los gerentes supervisaban la imagen personal con el mismo rigor que la logística de entrega.

“En ese entonces, los gerentes y todos nos traían en chinga con uñas, corte de pelo, uniforme, la moto. Todo estaba en un control de calidad bien perro”, recordó Yahir.

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El objetivo era cumplir con la entrega en menos de 30 minutos, una promesa que la cadena sostuvo durante años y que con el tiempo eliminó.

Cada pedido tenía un registro de tiempo y cualquier retraso era visible para toda la cadena de mando, Yahir identificó con rapidez qué paradas dejaban más dinero.

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“En los moteles, llegabas y el vato no se va a poner a discutir, todo tiene que ser en chinguita, ya sabías que era buena propina”, contó.

En el extremo opuesto, había entregas donde no recibía ni un peso sin importar la amabilidad con la que llegará, sin embargo, el cantante seguía ofreciendo su mejor servició ya que la propina era su principal fuente de ingresos.

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Masad Altamimi y Ernesto Laguardia escucharon la anécdota de Yahir (Captura de pantalla )

De Domino’s al Auditorio Nacional: el salto que tardó una década

Antes de Domino’s, Yahir Othón Parra ya cantaba de mesa en mesa en bares y restaurantes de Hermosillo, su ciudad natal en Sonora.

Sus amigos lo convencieron de presentarse al casting de la primera generación de La Academia en 2002, en ese momento Yahir dudaba ya que se consideraba un “cantante de bar”.

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En una primera instancia no quedó seleccionado, pero fue incorporado al grupo definitivo, convirtiéndose en uno de los catorce elegidos entre más de 50,000 aspirantes en todo el país.

La gran final se celebró el 1 de diciembre de 2002 en el Auditorio Nacional, la transmisión alcanzó hasta 45 puntos de rating en sus picos, con un promedio de 38 puntos durante casi cuatro horas de emisión.

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Las cifras registradas fueron consideradas como las más altas en la historia de TV Azteca hasta ese momento, Yahir quedó en cuarto lugar, detrás de Myriam Montemayor, Víctor González y Miguel Ángel Rodríguez.

Yahir quedó en cuarto lugar de La Academia.(Foto: archivo)

Warner Music apostó por él

El cuarto puesto no frenó su carrera. Warner Music lanzó en 2003 su álbum debut homónimo, Yahir, que se posicionó en el número uno de las listas de popularidad en México durante varios meses, lo que le valió disco de oro y disco de platino.

A lo largo de su carrera acumuló nueve producciones discográficas, más de un millón de discos vendidos, 19 discos de oro, cuatro de platino y dos de doble platino, además del Premio Lunas del Auditorio Nacional y el Oye en la categoría Revelación Masculina en 2003.

A lo largo de su carrera acumuló nueve producciones discográficas. (CUARTOSCURO Andrea Murcia Monsivais)

En 2019 se sentó del otro lado de la mesa como entrenador en La Voz de TV Azteca, junto a Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera.

En 2022 condujo La Academia 20 años y en 2025 participó como concursante en Juego de voces de TelevisaUnivision.

Para 2026 Yahir fue confirmado como nuevo habitante La Casa de los Famosos México 4, el mismo hombre que hace tres décadas esperaba una buena propina frente a la puerta de una casa y ahora es uno de los favoritos en el reality.