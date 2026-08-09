CFE restablece 62.1% de la luz en Cajeme tras fuertes lluvias y vientos en Sonora

El video documenta el estado de una vialidad con postes y cables eléctricos caídos sobre el pavimento mojado. Esta escena representa las afectaciones a la infraestructura eléctrica en Cajeme, como consecuencia de intensas precipitaciones.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el suministro eléctrico al 62.1 por ciento de los usuarios afectados en el municipio de Cajeme, Sonora, luego de las fuertes lluvias y vientos que impactaron la región durante este sábado.

De acuerdo con la empresa pública, las condiciones meteorológicas adversas provocaron interrupciones en el servicio eléctrico en distintos puntos del municipio, por lo que se activaron acciones para atender las afectaciones y recuperar de manera gradual el suministro.

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Lluvias y vientos provocan cortes de energía en Cajeme

La CFE explicó que las interrupciones en el suministro comenzaron alrededor de las 16:30 horas, tiempo local, debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en el sur de Sonora.

La empresa detalló que los cortes de energía eléctrica se presentaron de manera gradual conforme avanzaba el fenómeno meteorológico, situación que dificultó inicialmente las labores de atención y restablecimiento.

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Aunque la CFE no precisó el número total de usuarios afectados por las interrupciones, confirmó que sus equipos de emergencia fueron desplegados en cuanto las condiciones permitieron realizar los trabajos de reparación de manera segura.

El personal de la empresa comenzó con las labores necesarias para identificar las zonas afectadas y recuperar el suministro eléctrico en los sectores donde se registraron interrupciones.

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CFE mantiene operativo para recuperar el servicio

CFE luz servicio suspendido Cajeme Sonora

La Comisión Federal de Electricidad señaló que las labores continúan en Cajeme con el objetivo de restablecer el servicio al 100 por ciento de los usuarios afectados.

La empresa indicó que sus trabajadores permanecen atentos a las condiciones de la infraestructura eléctrica y avanzan en las acciones de recuperación conforme las condiciones meteorológicas lo permiten.

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El restablecimiento se realiza de manera progresiva, debido a que las afectaciones pueden presentarse en diferentes puntos de la red y requieren trabajos específicos para garantizar que el suministro pueda regresar de forma segura.

La CFE destacó que sus protocolos de atención ante emergencias permiten movilizar personal y recursos para responder a este tipo de situaciones provocadas por fenómenos meteorológicos.

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Mantienen coordinación con autoridades de Sonora

La empresa también informó que mantiene una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades municipales de Cajeme y del estado de Sonora, con el propósito de fortalecer la atención a la población durante la emergencia.

Esta coordinación busca facilitar la identificación de las zonas que requieren atención prioritaria y contribuir a que las labores de restablecimiento del servicio eléctrico se desarrollen de manera ordenada.

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Las lluvias y fuertes vientos registrados este sábado generaron condiciones adversas en el sur de Sonora, por lo que las autoridades y organismos de emergencia mantienen vigilancia sobre posibles afectaciones adicionales.

La CFE reiteró que continuará trabajando hasta recuperar completamente el suministro eléctrico para los usuarios que permanecen sin servicio.

Mientras avanzan las labores, la empresa pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar acercarse a instalaciones eléctricas que pudieran haber resultado dañadas por las condiciones meteorológicas.

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Con el 62.1 por ciento del servicio ya restablecido en Cajeme, la CFE mantiene el operativo para atender las afectaciones restantes y recuperar la totalidad del suministro eléctrico en las zonas impactadas por las fuertes lluvias y vientos.