Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

(Conade)

México se coronó tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asegurando un histórico momento al registrar un récord sin precedentes de 407 medallas totales, fruto de 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

La delegación mexicana superó de forma irreversible a potencias regionales como Colombia, Cuba y Venezuela, rompiendo además su propia marca histórica de títulos dorados que había establecido en la edición anterior de San Salvador.

Entre los éxitos más destacados de las últimas jornadas sobresale el oro de la Selección Femenil de Fútbol tras vencer a Colombia en penales, la medalla de plata del equipo varonil ante Venezuela, y los triunfos individuales en disciplinas como pentatlón moderno, atletismo y boxeo.