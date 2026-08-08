Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

México se coronó tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asegurando un histórico momento al registrar un récord sin precedentes de 407 medallas totales, fruto de 167 oros, 125 platas y 115 bronces.
La delegación mexicana superó de forma irreversible a potencias regionales como Colombia, Cuba y Venezuela, rompiendo además su propia marca histórica de títulos dorados que había establecido en la edición anterior de San Salvador.
Entre los éxitos más destacados de las últimas jornadas sobresale el oro de la Selección Femenil de Fútbol tras vencer a Colombia en penales, la medalla de plata del equipo varonil ante Venezuela, y los triunfos individuales en disciplinas como pentatlón moderno, atletismo y boxeo.
En pocas líneas:
Comité Olímpico Mexicano felicita a la delegación mexicana por imponer una nueva marca de medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
La llama centroamericana se ha extinguido pero su voz permanecerá en el recuerdo de todos los organizadores y atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, sube a la tarima junto a Samantha Desciderio Olvera, jefa de misión, Uziel Muñoz y Andrea de la Herrán para recoger el premio a la mejor delegación de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.
Entregan los trofeos a las mejores delegaciones en Santo Domingo 2026:
- Primera Posición: México
- Segunda Posición: Colombia
- Tercera Posición: Cuba
Rommel Pacheco felicita a la delegación mexicana
En sus redes sociales el presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) subrayó el logro de las y los deportistas mexicanos por su notable representación en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026.
Yeison López, halterista colombiano que ganó dos oros y rompió un récord Mundial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también recibe la medalla centenario de Santo Domingo 2026.
Reconocen a los Voluntarios en la Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, otorgando la medalla Centenario por su entrega y participación durante las dos semanas de la justa veraniega.
El presidente de los Juegos Santo Domingo 2026 brinda unas palabras en la Ceremonia de Clausura en República Dominicana.
El presidente del Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, toma la palabra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. “Gracias República Dominicana”.
El cantautor dominicano, Juan Luis Guerra aparece en escena para entonar una hermosa melodía en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.