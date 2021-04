“Tomo lo que se me antoje... así somos los multimillonarios”: Salinas Pliego ahora pelea en Twitter por un simple whisky

(Foto: Twitter @RicardoBSalinas)

“Que soberbia”, “El dinero no quita lo naco”, “Eres qlero Ricardo” ... así criticaron algunos internautas al empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, luego de su controversial publicación en Twitter en la que, una vez más, exaltaba su condición de multimillonario.

“Yo me tomo lo que se me antoje, como se me antoje... así somos los multimillonarios, pero eso no lo va a saber usted, porque no creo que gane ni para tomarse un chivas. Acuérdese, cuando el dinero no falta... sobra la creatividad.”, escribió.

El polémico tweet fue respuesta a un comentario que un usuario realizó a otro post donde el empresario se expresaba y mostraba listo para la inauguración de su más reciente proyecto Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

“Yo ya estoy listo para mañana, compras listas, invitaciones enviadas, cena lista... ahora a disfrutar de un buen Mcallan 50 y relajarse. A todas y a todos... los espero a las 10:00 de la mañana, descansen.”, compartió el magnate acompañado de una foto de la respectiva bebida, cuyo nombre corrigió poco después: “Si *Macallan 50... ya ven como uno se pone, y ademas estos tecladitos no ayudan mucho”

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoBSalinas)

A la publicación, el usuario en cuestión respondió: “Un buen whiskey se sirve sin hielo papi, pero eso no lo va a saber el Community Manager que lleva esta cuenta y escogió mal la foto para ilustrar el tweet. eso o solo es un rico con mal gusto.”

De ahí que Salinas emitió la contestación que provocó la inconformidad en algunas personas, quienes le adjudicaron calificativos como soberbio, déspota, naco, corriente, nefasto, arrogante, entre otros más.

Por su parte, el presidente de Grupo Salinas se limitó a contestar algunos de estos ataques como suele hacerlo en la plataforma, con gifs o réplicas cortas.

Cabe resaltar que esta no es la primera polémica que el empresario mexicano desata por presumir su condición de millonario, al menos, en lo que va del 2021.

Video: @RicardoBSalinas / Twitter.

Una de las más recientes fue cuando el pasado 3 de abril anunció en Twitter que asistiría en su yate privado a la final e inauguración de los programas de supervivencia, Exatlón y México Survivor respectivamente.

“Con la novedad de que nos quedamos otra semanita más por acá de vacaciones ... de hecho, mañana vamos a ir a la final de @ExatlonMx y el inicio de @mexico_survivor. Al final, ya estamos por acá, y como pretexto hay que aplicar la muy conocida frase ‘al ojo del amo’”, se leía en la publicación que fue acompañada de un video.

Aunque varios internautas no le dieron mucha importancia, e incluso felicitaron al empresario, otros más se mostraron inconformes: “Ya le pagó al SAT ??”, “Si dejan los " abonos chiquitos” o te lo heredó tu papá. ?”, “Dicen que el dinero no compra la clase...”, así manifestaron en algunos en los comentarios.

(Foto: Captura de pantall / Twitter @RicardoBSalinas)

Otra de ellas, suscitada el 27 de marzo, fue la contestación que hizo al periodista, Chumel Torres, en medio de una discusión que ambos sostuvieron en Twitter: “Valga... que consuelo, sígale y compro twitter para sacarlo a patadas de aquí como lo sacaron de @HBOLAT.”, escribió.

Si bien algunas personas alabaron la respuesta que dio al youtuber, también recibió críticas, especialmente, enfocando en el factor que “no le alcanzaría” para adquirir la plataforma:

“Pues no te alcanza mi estimado. Pero te aceptan el abono del 30% y a pagos chiquitos por 1,000 años.”

“Creo que no le alcanza para Twitter jefe”

“Jajajaja comprar Twitter no creo que te alcanza sigue regalando motos.”

Twitter Ricardo Salinas Pliego (Foto: Twitter@RicardoBSalinas)

Una más fue en los primeros días del 2021 cuando, tras el ataque al capitolio en los Estados Unidos que generó un debate respecto a la libertad de expresión, Salinas aseguró que regalaría, por medio de la aplicación para celulares del banco del cual es dueño, 50 mil pesos entre 10 personas que leyeran y se cultivaran.

“Con esto de las libertades de expresión y las redes sociales se me antojó regalarles $50,000 pesos. Para que vean que leer y cultivarse sí paga, va a ser fácil y va a ser a través de la App de @BancoAzteca. 10 ganadores de $5,000 pesos. ¿Les explico cómo va a funcionar?”, escribió.

El empresario comunicaron que escogería al azar a los ganadores y los daría a conocer el 11 de enero. En cuanto anunciaron a los primeros ganadores, les pidió que hicieran una publicación con la notificación del beneficio, usando el hashtag #RicadoSalinasCumple para retuitearlos y hacer públicos los depósitos.

