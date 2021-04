“Triunfo de la democracia”: PAN y PRD festejaron resolución del INE sobre candidatura de Salgado Macedonio

El llamado "Toro sin cerca" impugnará la decisión del INE nuevamente ante el Tribunal Electoral (Foto: Cuartoscuro)

Dos de los principales partidos de oposición en México festejaron este miércoles como un “triunfo de la democracia” que el INE (Instituto Nacional Electoral) reiterara su decisión de cancelar la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, abanderado de Morena, el partido en el poder, luego de que el Tribunal Electoral le ordenara revisar el caso nuevamente.

”Reconocemos eso, reconocemos a un INE que no se dejó amedrentar, que no se achicó, que se agrandó y que hoy respetamos aún más y se gana la confianza de los mexicanos”, indicó el dirigente nacional del PAN (Partido Acción Nacional), Marko Cortés.

En rueda de prensa en Tabasco, acompañado por los candidatos a diputados federales y locales, señaló que Salgado Macedonio no debería de estar fuera del INE o del Tribunal Electoral, sino en la cárcel porque tiene varias acusaciones de violación y que a Morena le debería dar vergüenza haber propuesto de candidato a un violador.

Cortés señaló que al INE hay que fortalecerlo y hay que respetarlo porque tiene autonomía. Asimismo, pidió al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, no olvidar que es jefe de Estado y no jefe de Morena, para no meterse con el árbitro electoral.

Los líderes del PAN y PRD festejaron la decisión del INE de mantener el rechazo de Salgado Macedonio como candidato en Guerrero (Fotos: Cuartoscuro)

”Que no aspire, que no tenga la tentación el gobierno federal de controlar el INE, que no nos quieran regresar 30 años atrás, es un órgano autónomo, ciudadano y sus resoluciones, nos gusten o no, se deben acatar”, precisó.

El único que atenta todos los días contra la democracia y la debilita es el propio Presidente

Por otra parte, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), indicó que este martes “ganó la democracia y la legalidad”. “Reconozco el valor y el esfuerzo de las y los consejeros del INE al no sucumbir ante las amenazas y presiones de Morena y sus candidatos”, expresó su dirigente nacional, Jesús Zambrano.

·Es una desfachatez que Morena amenace con impugnar la decisión del INE, cuando sabemos que no tienen argumentos para sustentar su reclamo. Lo decimos claramente: el partido del presidente de la República violó la ley; son unos corruptos, violadores”, aseveró.

Delgado, a la izquierda de Salgado Macedonio en la foto, prometió llevar el caso al Tribunal Electoral y de forma pacífica (Foto: Cortesía Morena)

“¿Cómo es posible que Morena esté convocando a sus militantes a reforzar movilizaciones? Estos discursos son una muestra clara de su desprecio a las instituciones y de la demagogia y violencia con la que se rige ese partido. Desde el PRD respaldamos y reconocemos la resolución del INE. Estas elecciones necesitan justicia, respeto a la ley y democracia”, añadió Zambrano.

Los consejeros del INE ratificaron este martes su resolución de semanas pasadas, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas resoluciones fueron aprobadas por mayoría de 6-5, en una votación más cerrada que en la primera ocasión. El candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, también perdió el registro nuevamente.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente de Morena, junto a Salgado Macedonio y Morón, anunciaron inmediatamente tras la decisión del INE que impugnarían otra vez ante el Tribunal Electoral. Morena convocó a toda la militancia y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional “a organizarse y, por la vía pacífica y legal, dar la batalla”.

“No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular”, sentenció Delgado.

