“Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria”: Salgado Macedonio asegura que respetará la decisión del Tribunal sobre su candidatura

(Foto: Cortesía Morena)

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificara la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero, el funcionario morenista aseguró, mediante su cuenta de Twitter, que respetará la decisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomara acerca de si continúa o no en la carrera política rumbo a los comicios del 6 de junio.

“Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!”, publicó.

Con 6 votos a favor y 5 en contra, este martes el Consejo Electoral del INE determinó retirar la candidatura de “El Toro”, acusado por abuso y acoso sexual, como sanción por incumplimiento y omisión de datos en los informes de gastos de campaña.

Consecuentemente, el organismo cedió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @FelixSalMac)

Tras el fallo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que se impugnaría esta decisión ante el TEPJF y convocó a toda la militancia y simpatizantes del partido a organizarse y, por la vía pacífica y legal, dar batalla para obtener dichas candidaturas.

“No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular”, sentenció.

En tanto, el ahora ex candidato Salgado informó que comenzarían a tomar cartas en el asunto en cuanto el INE le notifique oficialmente su sanción vía correo electrónico.

Asimismo, acusó que uno de los consejeros de la sesión extraordinaria le adjudicó delitos que él no sabía que tenía en su contra, sin embargo, remarcó ser pacifista y preferir que lo agredan a él antes que a cualquier otra persona.

“Yo soy pacifista, yo me meto que me peguen a mi pero no a la otra persona. Nosotros queremos la paz y la paz de las otras personas, eso es la Cuarta Transformación, y por ello apostamos a que el Tribunal nos regrese la candidatura”, declaró.

(Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también se mostró en contra de la sanción del INE al calificarla como un actuar “excesivo; una expresión de fobia y totalmente antidemocrática”.

Al igual que el partido que representa, esperará por la respuesta del Tribunal, sin embargo, expresó su deseo de que la decisión sea tomada. principalmente, por la ciudadanía.

“Ojalá y se tome en cuenta que en la democracia es el pueblo el que decide. No las personas, no los notables, sino el pueblo, los ciudadanos.”, mencionó.

En ese tenor, el mandatario recomendó que el Tribunal, en apoyo de alguna empresa de call center, llevara a cabo una encuesta telefónica, de tal manera que las y los habitantes de Guerrero también decidieran sobre el futuro electoral de Salgado Macedonio.

“Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call center, que hoy y mañana hicieran una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos: ‘¿Quieres que participe este candidato o no?’ y hacer lo mismo en Michoacán.

Y estoy seguro que la gente va a decir ‘Que participe’, aún los que no van a votar por ello. Porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra siempre.”, remarcó.

