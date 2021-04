Claudia Sheinbaum cuestionó al INE y pidió reflexionar la sentencia del TEPJF sobre el retiro de candidatura de Salgado Macedonio

(Foto: Gobierno de la CDMX)

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el retiro de candidaturas de los morenistas Felix Salgado Macedonio por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán.

Durante la sesión de preguntas de su habitual videoconferencia de prensa, la mandataria destacó la importancia de conocer la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de Salgado y su candidatura, la cual fue rechazada nuevamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum leyó la parte de esa resolución en la que se consideró que la sanción de no permitirle ser candidato resultaba “constitucionalmente desproporcional”, misma que aseguró, no fue difundida por los medios de comunicación y “se ha dado a conocer poco”.

“Lo único que digo para no entrar en debate es: leo lo que dice el TEPJF y lo que dice es que es “constitucionalmente desproporcional” la decisión del INE, por eso lo regresa y les pide que consideren que es constitucionalmente desproporcional. Yo creo que vale la pena leer esa resolución, ver por qué el Tribunal lo dice y sobre eso hacer la reflexión”, pronunció.

Foto: Cuartoscuro

Asimismo, consideró que se debe defender la soberanía del pueblo y el derecho de votar a sus gobernantes. “El INE debería ser imparcial”.

Sin embargo, declaró que las acciones que ha tomado el INE han sido para un solo partido político, por lo que consideró que está actuando parcialmente.

“El INE está tomando partido, algunos consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido. Ellos justamente no deberían tomar partido”, expuso.

Por otro lado, la mandataria también fue cuestionada respecto a las amenazas de Félix Salgado Macedonio sobre ir a casa del presidente del INE, Lorenzo Cordova.

Félix Salgado Macedonio (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

“Entiendo que el mismo Félix Salgado Macedonio mencionó que esa intervención que hizo no era un llamado ni mucho menos”, dijo, señalando que hasta el momento no se ha enviado vigilancia al domicilio puesto que no está identificado que haya personas al exterior del inmueble. No obstante, en caso de que se reporten sí se enviará vigilancia.

“Si hubiera un riesgo obviamente vamos a cumplir con nuestra función como gobierno. Si hubiera se mandaría vigilancia obviamente para proteger como se protege a cualquier persona, pero entiendo que si hubo un llamado de este tipo, después se corrigió”.

Y es que cabe recordar que la tarde de ayer se dio a conocer que el Consejo General del INE reiteró la decisión de cancelar el registro de Salgado Macedonio a candidato por la gubernatura de Guerrero.

La votación se definió con seis votos a favor y cinco en contra de retirarle al guerrerense su candidatura. Ahora Morena tendrá 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato para la gubernatura del mencionado estado.

(Captura de Pantalla/Twitter@maiteazuela)

Luego de darse a conocer tal noticia, Salgado Macedonio, junto con Raúl Morón y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, instalaron un plantón afuera de las instalaciones del INE, para exigir que les devuelvan sus candidaturas.

En el plantón, sus simpatizantes colocaron un féretro color negro y con letras grandes blancas, en las que se leía una amenaza a Lorenzo Córdova.

“Lorenzo, cuenta tus días rata demonio”, se leía en el ataúd. Además, antes de eso, Salgado Macedonio amenazó con revelar el domicilio de Córdova y de otros seis consejeros, en caso de que no le regresen su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Horas más tarde, el excandidato rechazó que se tratara de una amenaza.

