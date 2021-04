“La ley es la ley”: Sergio Mayer pidió respetar la resolución del INE por el retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la noche de este martes el retiro de la candidatura al gobierno de Guerrero al morenista Félix Salgado Macedonio, por no haber presentado informe de ingresos y gasto de precampaña, muchos integrantes del partido de la llamada “Cuarta Transformación” arremetieron contra los consejeros que votaron a favor de la sanción.

Sin embargo, Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, expresó este miércoles una opinión distinta a la de muchos de sus compañeros de partido. A través de su cuenta de Twitter, señaló que a pesar de “la ley es la ley” y se deben respetar las instituciones.

Aunque considero que INE aplicó la máxima sanción, la ley es la ley, y quizá no estemos de acuerdo con las resoluciones, pero es muy importante que #RepetemosLasInstituciones para eso fueron creadas, es lo único que puede fortalecer nuestra democracia”, escribió Mayer en redes sociales. Es mi opinión

(Captura de pantalla: Twitter)

Tras ese comentario, varios usuarios de la misma red social lo acusaron de ser un “golpista contra Morena”. Otros más le aplaudieron por dar la razón a las leyes en lugar de hacerlo con el líder de su instituto político.

“Es la primera cosa sensata que le escucho decir a Sergio Mayer en este sexenio”, “¿Le llegó la madurez política a Sergio Mayer o estará pensando cambiar de partido dadas las circunstancias que existen en Morena?”, “Si Sergio Mayer entiende, no veo por qué el presidente no”, “Sergio Mayer ya se pasó al PRI o sigue simulando que está en Morena?”, “Dice Sergio Mayer que ‘la ley es la ley’ y que... ‘yo tengo una bolita que me sube y me baja’”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que Mayer es uno de los diputados con más críticas y burlas, debido a que su trayectoria profesional está ligada al medio del entretenimiento y al ramop empresarial; pero sobre todo por cometer una serie de pifias en su cuenta de Twitter, como cuando confundió el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional, las cascadas de Agua Azul de Chiapas con “cataratas” y un actor porno con un estudiante de física.

“Hay toro”, sostiene Salgado Macedonio

El Consejo General del INE reiteró la decisión de cancelar el registro de la contienda por la gubernatura de Guerrero (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE reiteró la decisión de cancelar el registro de la contienda por la gubernatura de Guerrero a Salgado Macedonio, quien además tiene tres acusaciones por delitos sexuales

Dicha resolución se definió por medio de votación: con seis a favor y cinco en contra. Ahora el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato para la gubernatura de esa entidad.

No obstante, tras la resolución de INE, Félix Salgado Macedonio aseguró en sus redes sociales que respetará la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre su candidatura el próximo 18 de abril.

Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo ¡Hay toro!

El presidente Andrés Manuel López Obrador a descalificado el trabajo de los consejeros del INE, algo que le ha ganado criticas entre analistas y periodistas (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, y a pregunta expresa al respecto, el fundador de Morena y ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia matutina que sí está analizando una reforma que renovaría a todos los consejeros del INE:

Está en análisis, si conviene a la democracia se hace, todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al gobierno, para que haya democracia y justicia

Detalló que pasada la elección del próximo 6 de junio presentará iniciativas de reformas legales al Congreso de la Unión encaminadas a establecer una “auténtica democracia en México”.

