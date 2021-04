Monreal justificó a Salgado Macedonio tras perder candidatura: “Es una reacción natural”

Monreal entendió la reacción de Salgado Macedonio pero le pidió seguir el camino jurídico y serenar los ánimos (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, defendió este lunes el exabrupto de Félix Salgado Macedonio, el abanderado de ese partido para la gubernatura de Guerrero, luego de que éste último amenazar a los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) si no le devuelven el registro de su candidatura.

Cuestionado sobre si las fuertes declaraciones (”los vamos a ir a buscar”) de Salgado Macedonio podrían configurar un delito, Monreal sentenció: “No, no, al contrario, él reacciona como un hombre lastimado por la decisión de un órgano electoral que le intenta cercenar o le intenta conculcar su derecho a participar políticamente para gobernar su pueblo”.

Es una reacción natural, es una reacción que el debe de meditar y que yo lo llamaría a que simplemente agote el camino de la ley, el camino jurisdiccional, en el caso de que vuelvan a intentar revocarle su registro

Félix Salgado Macedonio amenazó con revelar la dirección de Lorenzo Córdova (Video: Especial)

Y es que el senador con licencia perdió la candidatura a la gubernatura del estado sureño luego de que el INE determinara que no había entregado en tiempo y forma su reporte de gastos de precampaña. La sanción también aplicó para el candidato en Michoacán, Raúl Morón, y docenas de otros morenistas a nivel local.

Sin embargo, el Tribunal Electoral determinó el viernes pasado que el INE debe analizar nuevamente el caso y determinar si esa sanción corresponde. Los magistrados de la Sala Superior además confirmaron que Salgado Macedonio sí fue precandidato, a pesar de los dichos del senador con licencia y del partido.

Monreal, por su parte, aseguró este lunes que el Tribunal Electoral “dictaminó que fue un exceso y una desproporción” la primera resolución del INE, el cual revisará el caso este martes luego del límite de 48 horas que le otorgaron los magistrados.

“Quiere decir que no pueden volverle a aplicar esa sanción, de cancelarle su registro”, expresó Monreal, aunque en este caso los expertos jurídicos difieren de lo que dice el líder de los senadores de Morena, ya que el INE podría determinar nuevamente que el castigo sí estuvo bien aplicado y fue proporcional con la falta, como indica la ley.

El INE revisará de nuevo la candidatura de Salgado Macedonio por órdenes del Tribunal Electoral (Foto: Cuartoscuro)

Monreal, a pesar de que entendió la reacción de Salgado Macedonio, indicó que “todos los servidores públicos merecen respeto”. “Hay forma de combatir sus decisiones por la vía jurisdiccional. Yo soy más a la antigua, creo que debemos agotar la instancia jurídica, política e institucional y jurisdiccional. Creo que debemos, al contrario, actuar con prudencia”, añadió.

Por ello, hizo un llamado a la prudencia y a la ponderación. “Que logremos reinstalar el diálogo para resolver las diferencias, de manera institucional y legal. No con ponendas políticas, no estoy pidiendo eso, pero sí me parece que hubo un exceso en la sanción aplicada a los dos candidatos a gobernadores, y esas son las reacciones, aun cuando no esté de acuerdo con algunas de ellas”, aseguró Monreal.

Sin embargo, solicitar a simpatizantes llevar ataúdes o lastimar en domicilios particulares a funcionarios fue algo que no compartió. “Creo que hay formas de agotar esas instancias de manera ecuánime, racional, jurisdiccional, política y es a lo que yo me someto”, expresó.

Pero tampoco le hará ningún pedido a su ex colega en el Senado. “Félix está bastante grandecito, yo no soy pilmama de nadie. Félix es un hombre con experiencia política y con capacidad de análisis, y no lo necesita. Félix habrá de tomar sus decisiones y Félix habrá de actuar con toda entereza y firmeza, como siempre ha actuado”, manifestó.

Monreal admitió que las elecciones del 6 de junio serán competidas y complicadas (Foto: Cuartoscuro)

Yo le tengo respeto a Félix, es amigo, es más, no puedo negar que soy amigo de Félix Salgado, y le deseo suerte y le deseo que todo se resuelva conforme a la ley y que actuemos con tolerancia, prudencia y mucha mesura, que le hace falta al país

Por último, Monreal reflexionó sobre las elecciones del próximo 6 de junio, donde el país renovará 15 gubernaturas, incluida la de Guerrero, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y unos 21,000 puestos locales más. “Es una elección difícil, es una elección competida, es una elección polarizada y los actores políticos tenemos que contribuir a serenar los ánimos y hacer un llamado a la tolerancia, a la prudencia, y por eso lo hacemos, para que intentemos dirimir nuestras diferencias con diálogo y con la ley. Esa es mi posición”, precisó.

“Lo que creo, que en este momento hay que cuidar las instituciones. Lo que creo que en este momento debemos hacer caso a la ley, de que no se excedan las autoridades en la interpretación y en la aplicación de la norma, y de que los actores políticos actuemos con responsabilidad institucional. No conviene calentar más los ánimos, no conviene a nadie se polaricen más”, agregó.

Ahora, finalizó, se está frente a la posibilidad de una respuesta institucional y a una respuesta que no provoque mayor confrontación. “Creo que es la línea más delgada en este momento, que no podemos nadie estirar, menos romper”, reiteró.

