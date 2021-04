Hasta un año de prisión por amenazas: José Ramón Cosío calificó polémico video de Félix Salgado Macedonio

El ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, dijo que Félix Salgado puede ser castigado por amenazas (Foto: Cuartocuro)

Tras la divulgación de un video de Félix Salgado Macedonio en el que plantea la posible intención de inoportunar a los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estimó este lunes 12 de abril que el senador con licencia podría ser acreedor a un castigo por violar el Artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual trata el tema de amenazas en su Capítulo I.

A través de redes sociales Cossío Díaz, estimó el video como amenazante para Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral, y para sus compañeros del Consejo General del instituto.

“Artículo 209 del Código Penal para la CDMX. ‘Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa’”, escribió en su cuenta oficial de Twitter a la vez que adjuntó el video al que hace referencia.

Félix Salgado Macedonio instó a divulgar datos sensibles de los consejeros del INE (Foto: Cuartoscuro)

Esta declaración fue motivada por las declaraciones de Salgado Macedonio ante un cúmulo de personas en favor de su campaña rumbo a la gubernatura de Guerrero, pues entre muchas cosas, con un tono amenazante, dijo que “no le rasquen los huevos al toro” y dijo que buscará a los siete consejeros electorales, al tiempo que le llamó “cabroncito” a Córdova Vianello.

“Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo […] Pero si no se reivindican, miren, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar”, exclamó el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Después cuestionó a los manifestantes si no les gustaría conocer datos personales del consejero presidente. “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber dónde está su casita?”. Para después ironizar sobre su salario y poder adquisitivo en contraste a los habitantes pobres del estado que busca gobernar. ”Casita de lámina negra y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? cabroncito. No sabe por qué estamos luchando en Guerrero; hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto”.

Cabe recordar que la lucha emprendida por Salgado Macedonio rumbo a la gubernatura de una de las entidades más pobres de México se vio truncada por la decisión del Consejo General del INE cuando, por no enviar a tiempo su fiscalización de precampaña, invalidaron la candidatura del presunto agresor sexual.

Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero, y Mario Delgado, líder nacional de Morena, trasladaron sus protestas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (Foto: Twitter / @Morena)

La cancelación de la candidatura tuvo una respuesta sobresaliente en Morena, ya que tanto Mario Delgado, presidente nacional del partido, como Sergio Gutiérrez, representante del partido ante el INE, tomaron cartas en el asunto e iniciaron una estrategia legal contra el apéndice electoral.

Por un lado, el líder nacional del partido promovió las candidaturas de su militancia y acusó una persecución política orquestada por los partidos derrotados en 2018, al mismo tiempo que amagó con iniciar un proceso contra el INE por violentar los derechos políticos-electorales de 59 candidatos morenistas.

Por su cuenta, Gutiérrez Luna aseguró que particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente, respectivamente, de este órgano autónomo le están haciendo el “trabajo sucio al PRIAN” e inició el proceso de apelación ante el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

