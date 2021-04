INE ya tiene fecha para discutir candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón

(Foto: Cuartoscuro)

Las polémicas candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente ya tienen fecha para discutirse entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, el Consejo General del INE sesionará el próximo martes 13 de abril en punto de las 18:00 horas, y con el motivo antes descrito.

Además, se suman otros actores a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y recursos de apelación acumulado, entre ellos, los de Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, así como Luis Walton Aburto.

Las sentencias del Tribunal indican que el Consejo General del INE deberá individualiza de nueva cuenta diversas sanciones, tomando en consideración circunstancias concretas en cada caso.

En esta ocasión, destacan impugnaciones promovidas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como por Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, ambos abanderados de dicho partido.

Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero y Mario Delgado, líder nacional de Morena, trasladaron sus protestas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Morena/Twitter

De acuerdo con la información oficial, las autoridades notificaron al INE el fallo, por lo que éstos tendrán un plazo de máximo 48 horas para resolver cada uno de los proyectos.

En fechas recientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo público el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón relacionado con la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

A través de redes sociales, el TEPJF difundió el documento de 100 páginas, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.te.gob.mx/media/pdf/20a155237f93b84.pdf

El proyecto reconoce las faltas de fiscalización de todos los precandidatos de Morena a la candidatura de Guerrero detectados por el INE, pero deben aplicar infracciones en cada caso de manera individual.

Además, Pide que se analicen otras sanciones como multas económicas pero valida que la pérdida de registro sea una de éstas, si así lo determina la autoridad electoral. En el centenar de páginas destacan nombres como Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar, entre otros.

Casi a la media noche llego Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, al lugar.

Por su parte, Salgado Macedonio armó una caravana con rumbo a la Ciudad de México, y después se enfilaron hacia el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de ejercer presión y le sea devuelta su candidatura.

En su discurso de este domingo, Salgado Macedonio reiteró el argumento de que no era precandidato y por lo tanto no tendría por qué haber declarado gastos ante el órgano fiscalizador del INE. Además, dijo, no le habían brindado un sitio al cual subir la información en todo caso y su derecho de audiencia había brillado por su ausencia.

“Si no nos regresan la candidatura vamos a volver a impugnar y les vamos a volver a ganar”, arengó Salgado Macedonio. “Ellos no tienen documentos, yo sí los tengo”, continuó con su discurso.

Es importante recordar que el todavía abanderado de Morena con intenciones de continuar como candidato, Félix Salgado Macedonio, apodado “Toro sin cerca”, fue acusado de haber supuestamente violado y abusado de varias mujeres.

Por su parte, Lorenzo Córdova, presidente del INE, lanzó un contundente mensaje ante las críticas contra el organismo por parte de Morena,, a unas horas de revisar de nuevo por órdenes del Tribunal Electoral el caso de Félix Salgado Macedonio.

“El INE, como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial de la contienda, seguirá garantizando la calidad técnica de estos procedimientos con la transparencia, la equidad e imparcialidad en el proceso electora, lo que pasa con la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole”, indicó el consejero presidente Córdova en un video publicado este domingo en redes sociales.

