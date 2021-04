La caravana de Salgado Macedonio ya está instalada en el INE: prometió quedarse hasta que le regresen la candidatura

Salgado Macedonio ofreció un discurso a sus seguidores al llegar a las afueras del INE para instalar su plantón (Foto: Cuartoscuro)

Fue un toro, cómo no, la imagen que se repetía en la vanguardia de la caravana. Una motocicleta coronada con la cabeza de un toro encabezaba la procesión de automóviles. Detrás, una camioneta –combi, en la jerga mexicana–, con una figura de un toro negro en el toldo y cuernos del mismo animal al frente, completaba el paisaje. A bordo de la segunda, manejaba el determinado Félix Salgado Macedonio.

El senador con licencia, abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero, viajó junto a sus seguidores, docenas que se aproximaban al centenar, desde el sur del país, donde se ubica la entidad, al sur de la Ciudad de México, en las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual le quitó la candidatura y en las próximas horas deberá revisar, por órdenes del Tribunal Electoral, si la sanción aplicada es equivalente con las irregularidades cometidas: no haber reportado sus gastos de precampaña.

La llegada a la Ciudad de México la tarde de este domingo fue festiva, sin el tráfico infernal de esa parte de la capital mexicana ni el sol de primavera acosando a los seguidores del político. Algunos portaban pancartas con sus lugares de origen: municipios de la sierra y de la costa guerrerense, Acapulco, incluso de otras partes, como el Estado de México. Se notaban cansados, pero siempre preparados para celebrar a su líder.





La caravana de Salgado Macedonio se instaló en las afueras del INE de donde prometieron irse con la candidatura en las manos (Foto: Cuartoscuro)

Salgado Macedonio, apodado “Toro sin cerca”, acusado de haber supuestamente violado y abusado de varias mujeres y cuya candidatura ya provocó un cisma al interior de Morena, subió al pequeño templete que su equipo tenía preparado para él. Ahí arriba, junto al ex alcalde de Acapulco y ya dos veces candidato a gobernador –ambas empresas fallidas–, fue colocada una representación de un terrible augurio: una caja de cartón que simulaba ser un ataúd. “RIP”, decía en la parte lateral. “Lorenzo”, completaba la parte de enfrente.

El nombre hizo alusión directa al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Morena, incluido su fundador, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, han dirigido todos sus embates contra el organismo autónomo, calificándolo a este y a algunos de sus consejeros como “empleados de la oposición” e incluso han propuesto su desaparición ante la decisión de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio y otras docenas de candidatos, incluido el aspirante a gobernador de Guerrero, Raúl Morón.

“No estás solo”, le corearon sus seguidores. Salgado Macedonio se retiró el cubrebocas. Habló. “Es una caravana pacífica la que llegó. Por ahí se dijo que traíamos bidones de diésel y gasolina, antorchas, pero no traemos nada”, dijo. “Para qué traemos desde allá si aquí venden”, completó, ante la risa de su público. Siempre desafiante, el senador con licencia esbozó una sonrisa.

Salgado Macedonio fue desafiante y por momentos amenazador en su discurso de este domingo (Foto: Cuartoscuro)

Y es que Salgado Macedonio sólo sabe redoblar sus apuestas. Ya en los años 80 del siglo pasado irrumpió en la Cámara de Diputados para protestar por un fraude en su contra para obtener una diputación federal. Ante las acusaciones de violencia sexual, cuyas investigaciones siguen en curso, aseguró que era un aliado de las mujeres. Ahora, asediado por las autoridades electorales, ha dicho en reiteradas ocasiones que no habrá elecciones en Guerrero si su nombre no aparece en la boleta.

En su discurso de este domingo, Salgado Macedonio reiteró un argumento que ya fue descartado por el Tribunal Electoral el viernes: que no era precandidato y por lo tanto no tendría por qué haber declarado gastos ante el órgano fiscalizador del INE. Además, dijo, no le habían brindado un sitio al cual subir la información en todo caso y su derecho de audiencia había brillado por su ausencia, tal y como el presidente del TEPJF argumentó en su favor.

“Si no nos regresan la candidatura vamos a volver a impugnar y les vamos a volver a ganar”, arengó Salgado Macedonio. “Ellos no tienen documentos, yo sí los tengo”, reiteró. Y, en un nuevo alarde de la confianza que tiene en su victoria, a toda costa, adelantó que la millonaria multa (unos seis millones de pesos) que impuso el Tribunal Electoral por presentar tarde su informe de gastos de precampaña sería saldado “con el salario de gobernador”. “Que me lo vayan descontando”, dijo, nuevamente con una disimulada sonrisa.

En el templete colocado había una caja de madera que simulaba un ataúd con la leyenda "RIP Lorenzo" en referencia al presidente del INE (Foto: Cuartoscuro)

Pero después de colocarse en el centro de la demandas para que el INE le restituya su candidatura, Salgado Macedonio usó un clásico apartado de la escuela de López Obrador, su gran amigo y compañero de lucha: asignarle su propia candidatura “al pueblo”. “Nos la tienen que regresar, es jurídicamente nuestra. Me eligió el pueblo y es del pueblo”, señaló, ante el disfrute de sus seguidores.

Fue entonces que viró hacia su rival electoral. “Hay una campaña de lodo, sucia, declarada en mi contra. Pero no les surtió efecto. Les salió al revés. Ya estamos por encima de los 50 puntos. Hay mucha rabia contra nosotros”, precisó. En las últimas encuestas, Salgado Macedonio consistentemente ha trepado a niveles cada vez más altos, incluso cuando fue señalado de presunta violación de al menos dos mujeres.

En la medición más reciente, una de las encuestadoras más respetadas del país le daba una ventaja de 15 puntos sobre su perseguidor. Salgado Macedonio adjudicó al INE sus decisiones por obediencia al “PRIAN”, como comúnmente el oficialismo ha llamado a los opositores PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PAN (Partido Acción Nacional), quienes decidieron unirse en los próximos comicios para intentar vencer a Morena.

El INE obedece. ¿Qué intereses tiene en Guerrero? Obviamente con la extrema derecha y el PRIAN. Pero nosotros no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura del pueblo de Guerrero

Lorenzo Córdova aseguró que el INE aplicará de forma estricta la ley, en referencia implícita al caso Salgado Macedonio (Video: INE)

Los aplausos y los vítores se intensificaron ante esta retórica. Salgado Macedonio alargó un poco más su discurso, pero pasada la media hora de duración decidió concluir. Entonces, la música sonó fuerte. Algunos seguidores se acercaron para saludarlo. Otros incluso bailaron con el brevemente. Las casas de campaña ya estaban instaladas para entonces.

El Instituto contará con 48 horas para revisar la sanción para Salgado Macedonio, una de las decisiones que más impacto traerá a una contienda electoral marcada por la polarización, la inseguridad y la pandemia de COVID-19, en lo que significará el primer referéndum político del gobierno de López Obrador, que buscará quedarse con la mayoría de las 15 gubernaturas en juego el próximo 6 de junio, así como volver a repetir la mayoría en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, este domingo, no en un discurso ante un publico pero en un video grabado desde su oficina, Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, ofreció indicios de por dónde podría ir la decisión del Instituto, que deberá sesionar entre lunes o martes para definir su nueva decisión.

“El INE, como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial de la contienda, seguirá garantizando la calidad técnica de estos procedimientos con la transparencia, la equidad e imparcialidad en el proceso electora, lo que pasa con la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole”, manifestó.

