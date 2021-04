Segob buscará liberación de Israel Vallarta por el caso de Florence Cassez

Desde finales de enero de 2021, la Segob ha buscado la liberación de Israel Vallarta (Foto: Especial)

Desde finales de enero de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha buscado recursos legales para obtener la libertad de Israel Vallarta, quien fue aprehendido en 2005 por el caso relacionado con la ciudadana francesa Florence Cassez.

A través de una tarjeta informativa emitida durante las últimas horas de este 7 de abril, la Segob anunció que el 13 de enero de 2021 le informó a la esposa de Vallarta y al defensor público federal, la propuesta de obtener su libertad en el asunto relacionado con Cassez, mediante un “incidente por desvanecimiento de datos”.

Sin embargo, después de un mes y medio de no tener respuesta sobre la confirmación de realizar el recurso planteado, se le envió una carta directamente a Israel Vallarta, el 24 de febrero de 2021, para darle a conocer de la propuesta.

La Segob buscará tener contacto directo con Israel Vallarta para darle a conocer los recursos legales para su liberación (Foto: Presidencia de México)

Hasta el momento no ha existido una contestación, por ello, durante la audiencia del 6 de abril, se llegó al acuerdo de hablar con el abogado defensor para llevar a cabo una visita presencial en el Cefereso No. 1 “Altiplano” y plantear de nuevo el incidente directamente con Vallarta, ya que en cuatro meses no se ha tenido respuesta clara acerca del accionar para su liberación.

Esta situación se dio gracias a las acciones tomadas por la Segob, y del seguimiento otorgado a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.

Por ejemplo, en lo que va del 2021, se ha realizado la revisión de sus procedimientos penales, que ha consistido en tres llamadas telefónicas directas con el preso al interior del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, siete atenciones presenciales con su esposa, 176 mensajes de texto, 10 mensajes de voz a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y nueve llamadas telefónicas también con la cónyuge.

Además, se ha procurado el respeto a los derechos humanos como persona privada de su libertad, con lo que se logró el traslado del peticionario del Cefereso No. 17 “CPS Michoacán” al Cefereso No. 1 “Altiplano”.

En enero de 2013, Florence Cassez fue liberada por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte mexicana (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que Vallarta es procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y por su relación en el caso de Florence Cassez.

En el 2019, sus hermanos solicitaron apoyo a la Segob, pero fue hasta 2020 que mediante una carta, Israel Vallarta autorizó a su esposa para conocer y recibir todo tipo de información.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a poner el caso de la Cassez en la opinión pública, esto debido a los ataques asestados contra el periodista Carlos Loret de Mola, quien en 2005 cubrió la detención de tres supuestos secuestradores, entre ellos la ciudadana francesa, el 9 de diciembre de 2005, la cual fue transmitida “en vivo”.

Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta (Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

Después se supo que la simulación fue orquestada por el periodista, entonces conductor del noticiero Primero Noticias de Televisa y por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, durante el gobierno del panista Vicente Fox.

En la transmisión se veía a los elementos de la AFI llegar al rancho Las Chinitas, en donde fuertemente armados entraban a dicho lugar y sometían a un hombre que ya estaba en el suelo boca abajo y esposado.

Después de varios años y diversos roces diplomáticos entre México y Francia, en enero de 2013, Florence Cassez fue liberada por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte mexicana, al dejar sin efectos su condena de 60 años de prisión por considerar que el montaje vició todo el proceso penal en su contra.

También en enero de ese año, Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta.

SEGUIR LEYENDO