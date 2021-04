“Yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes”: AMLO suspicaz sobre el caso de la aplicación simulada de la vacuna COVID-19

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el caso en el que una voluntaria inyectó a un adulto mayor en la Ciudad de México, pero no aplicó la vacuna contra el COVID-19. Señaló que es “un caso”, entre más de 1 millón 200 mil personas que ya han sido vacunadas en la capital y consideró que se ha “exagerado” en la difusión del hecho.

Además, López Obrador cuestionó sobre su habría sido un “error” o un “montaje” lo sucedido por la difusión que se le ha dado al acontecimiento.

“Resulta que hay un caso donde estan poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un un millón 200 mil vacunas, entonces un caso lo vuelven nota nacional.

Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo, no se usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces me llamó la atención, no les tengo confianza.

Pero salió en todos los medios, aceptando sin conceder, que fuera real, que se equivocó, lo hizo de mala fe, quiso engañar: qué, esa es la gran noticia, ¿no les parece una exageración?

Además aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado, y para mi es muy satisfactorio, como el 75% de adultos mayores”, explicó el mandatario mexicano.

López Obrador aclaró que lo anterior no es para destacar el “error” o “mala fe” de la voluntaria, sino que subrayar en cómo los medios convirtieron un caso de una posible equivocación en una nota de ocho columnas.

“Lo que quise subrayar es cómo convierten en nota de ocho columnas un asunto como este, y es por afectarnos a nosotros, nada más por eso, porque los medios, con honrosas excepciones, están contra nosotros, así de claro, entonces andan buscando la paja, la ´podrida´”, agregó.

Información en desarrollo...